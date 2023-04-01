Томенко заявил, что старается делать всё ради уверенности жителей в завтрашнем дне

Губернатор Алтайского края рассказал, что 14 апреля в Барнауле пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, на которой около 30 работодателей представят вакансии

01 апреля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что старается сделать всё необходимое, чтобы жители региона чувствовали уверенность в завтрашнем дне. И одно из направлений, над которым власти работают ежедневно, – это контроль ситуации на рынке труда, сообщил политик в телеграм-канале.

"Средняя зарплата из года в год растёт, но я, конечно, понимаю, что этого недостаточно. Поэтому и я сам лично, и мои коллеги из правительства ведём постоянную работу по привлечению в край инвесторов и по запуску новых проектов, которые обеспечат новые рабочие места", – написал он.

Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта "Демография" 8,5 тыс. человек получили возможность обучиться и повысить квалификацию либо вообще сменить профессию. Кроме того, 14 апреля в Барнауле пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, на которой около 30 работодателей представят вакансии в наиболее востребованных сферах, среди которых сельское хозяйство, строительство, обрабатывающее производство.