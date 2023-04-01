Томенко заявил, что старается делать всё ради уверенности жителей в завтрашнем дне
Губернатор Алтайского края рассказал, что 14 апреля в Барнауле пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, на которой около 30 работодателей представят вакансии
01 апреля 2023, 17:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что старается сделать всё необходимое, чтобы жители региона чувствовали уверенность в завтрашнем дне. И одно из направлений, над которым власти работают ежедневно, – это контроль ситуации на рынке труда, сообщил политик в телеграм-канале.
"Средняя зарплата из года в год растёт, но я, конечно, понимаю, что этого недостаточно. Поэтому и я сам лично, и мои коллеги из правительства ведём постоянную работу по привлечению в край инвесторов и по запуску новых проектов, которые обеспечат новые рабочие места", – написал он.
Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта "Демография" 8,5 тыс. человек получили возможность обучиться и повысить квалификацию либо вообще сменить профессию. Кроме того, 14 апреля в Барнауле пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, на которой около 30 работодателей представят вакансии в наиболее востребованных сферах, среди которых сельское хозяйство, строительство, обрабатывающее производство.
"Мы организуем также профтуры, мастер-классы и семинары для студентов и старшеклассников, а специалисты центров занятости будут работать, в частности, в формате выездных отделов кадров", – добавил глава региона.
19:50:28 01-04-2023
И то правда! Люди так уверенно бегут отсюда в завтрашний день, аж пятки сверкают! И с каждым годом все быстрее и все уверенней!
20:27:44 01-04-2023
Губернатор АК: "Средняя зарплата из года в год растёт, но я, конечно, понимаю, что этого недостаточно". Это ничто, потому что реальные доходы жителей АК из года в год с 2014 года уменьшаются, а средняя зарплата в нескольких регионах СФО в полтора-два раза выше, чем в АК. Показатели должны быть реальными и в сравнении, а не предвыборные.
21:15:33 01-04-2023
а что конкретно?
05:45:59 02-04-2023
Защитите региональный бренд региона "Алтай", только ленивый с других регионов не производит продукцию с корнем слова "Алтай", часто не лучшего качества! Одним этим простым решением, увеличится рентабельность региональных организаций и появится заинтересованность инвесторов! Тем более, принят федеральный закон о запрете использования товарных знаков, географических указаний с использованием корня слова географического наименования субъекта на продукции произведённой в других регионах.
06:40:41 02-04-2023
Зачем мне это всё рассказывать постоянно? У меня есть глаза и опыт сравнения. Всё ОЧе видно. Завтрашнее дно глубже вчерашнего.
09:00:27 02-04-2023
каким боком привлечение инвесторов и запуск новых проектов поднимет среднюю з/п?
13:12:53 02-04-2023
Где же приход новых заводов в Барнаул и Алтай?Похоже, не дождемся, если в нацпрограммах АК задействован как сельхозрегион т регион туркластеров.Ничего подобного с с промышленностью не предвидится.Край будет тогда богатый, не будет просить денег из центра, когда будут сельское хозяйство и промышленность.Плюс к этому, где-то должны и в городах люди работать и прилично зарабатывать.А это возможно на очень серьезных заводах, которых нет в АК.
17:55:53 02-04-2023
Жители алтайского края ищут уверенность в завтрашнем дне где то за пределами края,а кое кто вообще за бугром.