Обновленный офис ВТБ открыли в Барнауле
Отделение сделали с более комфортной зоной обслуживания, бесплатным Wi-Fi и круглосуточными банкоматами
17 января 2025, 14:00, ИА Амител
Жители Барнаула теперь могут воспользоваться услугами обновленного офиса ВТБ по адресу: ул. Малахова, д. 88в. Банк модернизирует сеть отделений с учетом новых, более высоких стандартов обслуживания. В офисе можно решить все вопросы по обслуживанию физических и юридических лиц.
Внутреннее пространство помещения организовали без привычных стоек и перегородок – предусмотрели комфортные зоны для обслуживания клиентов. Посетители офиса могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi* и подтвердить операции, подписать документы в онлайн-банке. В зоне самообслуживания установили три банкомата, они работают круглосуточно.
"Мы продолжаем развивать инфраструктуру банка, наши офисы становятся более современными и комфортными. В результате реконструкции здесь увеличилась зона предоставления услуг, появились переговорные комнаты для конфиденциального обслуживания клиентов. Обновленное отделение расположено в крупном районе Барнаула с плотной застройкой, где в шаговой доступности представлены организации с большим числом наших зарплатных клиентов", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.Он выразил уверенность, что данный офис будет востребован как у физических лиц, так и у предпринимателей. И поделился планами на будущее. Среди них – открытие нового офиса в Алтайском крае, а также обновление ряда действующих отделений.
В Алтайском крае работает 19 отделений ВТБ в восьми населенных пунктах, офис есть и в Республике Алтай. Сегодня клиентами банка являются свыше 320 тыс. жителей этих регионов. Банк активно развивает выездной сервис, сейчас он доступен в 55 населенных пунктах.* Wi-Fi ("Вай-Фай")
15:52:24 17-01-2025
Круто!!!👍
16:46:58 17-01-2025
Сергей (15:52:24 17-01-2025) Круто!!!👍 ...
Какая неподдельная радость для селюков!
09:12:33 18-01-2025
Гость (16:46:58 17-01-2025) Какая неподдельная радость для селюков!...
Это чтобы было комфортнее на безопасный счет переводить. Помогут и подскажут, какой безопасТнее!
12:48:55 19-01-2025
Гость (16:46:58 17-01-2025) Какая неподдельная радость для селюков!... Это проплаченный коммент.
Нам, селюкам, нет дела до того, что там открывает какой-то банк, деньги у нас давно украли
21:03:48 17-01-2025
Вот это я понимаю сервис для клиентов! Класс 👍🏻
00:35:18 18-01-2025
Ну наконец-то. Долго ждала. Буду наслаждаться.
21:11:16 18-01-2025
Банки с жиру бесятся. Лучше бы детям инвалидам и нуждающимся в срочных операциях помогали бы, или на фронт средства выделяли бы. Да ""БЫ"" мешает. Мрази зажравшиеся.
10:40:45 19-01-2025
Кафешка такая