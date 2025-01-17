Обновленный офис ВТБ открыли в Барнауле

Отделение сделали с более комфортной зоной обслуживания, бесплатным Wi-Fi и круглосуточными банкоматами

17 января 2025, 14:00, ИА Амител

Обновленное отделение банка / Фото: ВТБ

Жители Барнаула теперь могут воспользоваться услугами обновленного офиса ВТБ по адресу: ул. Малахова, д. 88в. Банк модернизирует сеть отделений с учетом новых, более высоких стандартов обслуживания. В офисе можно решить все вопросы по обслуживанию физических и юридических лиц.

Внутреннее пространство помещения организовали без привычных стоек и перегородок – предусмотрели комфортные зоны для обслуживания клиентов. Посетители офиса могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi* и подтвердить операции, подписать документы в онлайн-банке. В зоне самообслуживания установили три банкомата, они работают круглосуточно.

"Мы продолжаем развивать инфраструктуру банка, наши офисы становятся более современными и комфортными. В результате реконструкции здесь увеличилась зона предоставления услуг, появились переговорные комнаты для конфиденциального обслуживания клиентов. Обновленное отделение расположено в крупном районе Барнаула с плотной застройкой, где в шаговой доступности представлены организации с большим числом наших зарплатных клиентов", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.Он выразил уверенность, что данный офис будет востребован как у физических лиц, так и у предпринимателей. И поделился планами на будущее. Среди них – открытие нового офиса в Алтайском крае, а также обновление ряда действующих отделений.

В Алтайском крае работает 19 отделений ВТБ в восьми населенных пунктах, офис есть и в Республике Алтай. Сегодня клиентами банка являются свыше 320 тыс. жителей этих регионов. Банк активно развивает выездной сервис, сейчас он доступен в 55 населенных пунктах.* Wi-Fi ("Вай-Фай")