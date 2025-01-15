Сибиряки стали активнее брать автокредиты

Регионами-лидерами стали Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области

15 января 2025, 13:20, ИА Амител

Руль. Автомобиль / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Сибири в 2024 году взяли свыше 30 тысяч автокредитов. Такие данные приводит ВТБ. Общий объем сделок достиг 36,5 млрд рублей, что более чем вдвое выше результата предыдущего года и в 9,6 раза – показателей 2022 года. Регионами-лидерами, взявшими кредиты в банке, стали: Красноярский край (8,3 млрд рублей выдач), Новосибирская (7,3 млрд рублей) и Иркутская (свыше 6 млрд рублей) области.

"С четвертого квартала мощность кредитного двигателя стала серьезно падать. В качестве "ручника" выступили ставки на машины с пробегом, достигшие к концу года пика, и меры регулятора по сокращению закредитованности россиян. Например, в целом по рынку продажи октября-декабря оказались более чем на 40% ниже итогов предыдущих трех месяцев", – говорит вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.

В ушедшем году клиенты банка брали автокредиты в среднем на сумму 1,3 млн рублей (прирост – 4% за год). Срок составлял 6,1 года, что на три месяца больше, чем в предыдущем году. Традиционно наибольшей популярностью пользовались подержанные авто. Однако благодаря мерам поддержки на первичном рынке (господдержке и субсидированию от производителей), доля новых автомобилей составила около 30%.

Большинство машин, приобретенных на первичном рынке, были китайского или российского производства. По данным банка, на эти страны пришлось около 90% продаж по итогам 2024 года.

Россияне в прошлом году оформили более 362 тысяч автокредитов на общую сумму 484 млрд рублей, что вдвое превышает показатель предыдущего года, добавили в банке.

В целом на рынке спрос на автокредитование вырос за год почти в 1,5 раза и составил около 2,3 трлн рублей.

В 2024 году продажи автомобилей стали единственным сегментом розничного кредитования, показавшим рост. По мнению экспертов, активность покупателей возросла из-за отложенного спроса еще с 2022 года. Также повлияло повышение утилизационного сбора, подтолкнувшее многих к покупке авто до изменений тарифов.