Обновленный выставочный зал музея "Город" посетил глава Барнаула Вячеслав Франк

13 марта экспозиционная площадка открылась после капитального ремонта

13 марта 2025, 16:40, ИА Амител

Фото: barnaul.org

13 марта глава города Барнаула Вячеслав Франк посетил выставочный зал музея "Город", открывшийся после капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Что уже сделали в рамках модернизации?

На данный момент выполнили первый этап реконструкции выставочного зала: заменили витражи, привели в порядок стены и пол, а также системы энергоснабжения, сигнализации, водоснабжения и канализации, установили специальное освещение и климатическое оборудование, обновили гардероб, кабинеты сотрудников и помещения для хранения картин.

В январе 2022 года на этой площадке мэр Барнаула Вячеслав Франк встретился с членами Союза художников России и архитекторами, после чего было принято решение о проведении капитального ремонта.

"Когда мы в прошлый раз встречались с нашими художниками, мы обсуждали, что этот зал необходимо не просто отремонтировать, но и сделать его современным, чтобы здесь можно было проводить не только выставки, но и просветительские, мультимедийные проекты. И мы эту работу продолжим, чтобы этот зал стал настоящей точкой притяжения барнаульцев", – заявил глава краевой столицы Вячеслав Франк.

Что еще предстоит сделать?

Согласно намеченному плану, на втором этапе модернизации в зале установят мобильные выставочные конструкции, которые позволят увеличить экспозиционную площадь; приобретут интерактивный комплекс, оборудование для хранения картин и других предметов искусства, а также все необходимое для дискуссионного пространства и лектория; купят новую мебель и обустроят входную группу.

Также в зале оборудуют интерактивное образовательное пространство для детей. Для этого планируют установить современный мультимедийный комплекс "Ожившие рисунки".

По итогам выездного совещания глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать вопросы дальнейшего обустройства выставочного зала.

"Важно развивать объекты культуры, чтобы каждый творческий человек мог реализовать свой потенциал, а наши дети – получать культурное развитие. И после обновления выставочного зала музея "Город" у нас в Барнауле таких площадок стало больше! Со временем это пространство станет еще и уникальной площадкой для занятий искусством и приобщения к прекрасному наших детей", – отметила председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.

Как работает музей "Город" сегодня?

Директор МБУ Барнаула "Музей "Город" Максим Калинин рассказал, что сегодня учреждение принимает большинство крупных выставочных проектов города и края, а также краевые и персональные выставки членов АКО ВТОО "Союз художников России".

"Мы ориентированы на популяризацию истории города Барнаула, демонстрацию его современного состояния для аудитории всех возрастов. Постоянно организуем различные мероприятия, акции и мастер-классы и, конечно, расширяем тематику выставочных проектов. И создание интерактивного образовательного пространства даст нам новые возможности для работы со школами города", – подчеркнул директор музея "Город" Максим Калинин.

Сейчас основной фонд музея насчитывает 5874 экспоната. Выставочный зал музея "Город" на пр. Ленина, 111, считается крупнейшей выставочной площадкой в Алтайском крае. Здесь проходят самые значимые и масштабные художественные проекты. В их числе не только городские и краевые выставки, но и межрегиональная молодежная биеннале "Аз.Арт. Сибирь".