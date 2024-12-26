"Обращайтесь, организуем". ЛДПР в Барнауле иронично ответила на обвинения в БДСМ

Координатор Алтайского реготделения ЛДПР рассказал, почему в штабе партии казака стегали плеткой

26 декабря 2024, 16:25, ИА Амител

Отчетный казачий круг в барнаульском штабе ЛДПР / Фото: кадр из соцсетей

В барнаульском штабе ЛДПР прошел отчетный казачий круг, на котором выбрали атамана Алтайского казачества. Посвящение проводили в соответствии с традициями: когда избранного атамана символически хлещут плеткой, чтобы не забывал "науку". Видео с этого мероприятия попало в соцсети. Один из телеграм-каналов, вроде бы специализирующийся на политических новостях, предположил (несмотря на информацию в официальном канале ЛДПР Алтайского края), что это ролик с новогоднего мероприятия, и заявил: "В штабе ЛДПР Алтайского края, похоже, решили устроить утренник в стиле БДСМ".

В ответ координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев в своем телеграм-канале иронично пообещал познакомить всех желающих с традициями казачества.

"ЛДПР много лет сотрудничает с казачеством. Поэтому именно в нашем городском Барнаульском штабе прошел отчетный казачий круг, на котором выбрали атамана. Естественно, с соблюдением всех вековых казачьих традиций. Почему-то у некоторых диванных аналитиков возникли эротические ассоциации, и они попросили прокомментировать. Комментируем: хотите познакомиться с казачьими традициями? Обращайтесь, организуем!" – написал Булаев.

Справка: как следует из традиций казаков, вновь избранный атаман должен с непокрытой головой поклониться кресту, священнику и казакам. А после атаман произносит клятву, а есаулец три раза должен ударить его нагайкой. Этот ритуал символизирует наставление не применять телесное наказание без серьезной причины.Напомним, 14 декабря в барнаульском "Сталин-центре" прошел детский утренник "Сталинская елка – 2025". Во время этого мероприятия участники праздника помогали прогнать Деду Морозу персонажа – "бармалея-либерала". Информация о столь необычном празднике попала в федеральные СМИ.