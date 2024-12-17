В Барнауле дети-сталинисты прогнали с праздника бармалея-либерала
Организаторы подчеркнули, что это не политизированное мероприятие
17 декабря 2024, 18:00, ИА Амител
14 декабря в барнаульском "Сталин-центре" состоялся детский утренник "Сталинская елка – 2025". Кадры с утренника опубликованы в "@сибирьмедиа".
Мероприятие сопровождалось необычным сюжетом: участники праздника помогали прогнать отрицательного персонажа – "бармалея-либерала".
"Бармалей-либерал, уходи!" – скандировали дети и взрослые.
О подробностях праздника "Газете.ru" рассказал председатель совета "Сталин-центра" Сергей Матасов. По его словам, мероприятие было задумано как "сказочный праздник", в котором дети участвовали в мастер-классах, украшали елку игрушками, сделанными своими руками, и получали подарки.
Как пояснил Сергей Матасов, появление "бармалея-либерала" стало импровизацией. На одном из предыдущих утренников роль вредного персонажа играл пират Джек Воробей, но для следующей группы детей решили "покреативить".
"Это не политизированное мероприятие, оно направлено исключительно на развлечение детей и знакомство с новогодними традициями сталинской эпохи", – подчеркнул Матасов.
Особое внимание пользователей соцсетей привлекла елка с портретом Сталина и его фигура в полный рост.
Организаторы анонсировали мероприятие как возможность "перенестись в эпоху правления И.В. Сталина" и познакомиться с традициями 1930-1950-х годов.
18:02:58 17-12-2024
Правильные дети!
Правильно сделали!...
18:33:30 17-12-2024
Гость (18:02:58 17-12-2024) Правильные дети! Правильно сделали!...... О!
Либералы понабежали...!? Минусют...
Чур меня! Чур меня...!
Тьфу-тьфу-тьфу...
06:23:23 18-12-2024
Гость (18:02:58 17-12-2024) Правильные дети! Правильно сделали!...... конечно - из них вырастут депутаты. Странно, что Вас в гос.думу не позвали - там много одаренных людей. С бонусной хромосомой
18:32:37 17-12-2024
Им бы капиталиста прогнать - тогда бы другое дело было.
Превратили коммунизм в какую-то религию с песнями и плясками, блин.
18:36:39 17-12-2024
Это как-то уже за гранью, тут сам не знаешь как от всех этих тем спрятаться. Детей впутывать нельзя
19:44:19 17-12-2024
Гость (18:36:39 17-12-2024) Это как-то уже за гранью, тут сам не знаешь как от всех этих... А как вы видите развязку своего предложения, не объяснять детям что происходит сегодня с нами со всеми!!!?
Ребёнок вырастает, учиться в школе, в вузе, а потом попадает во взрослую самостоятельную жизнь, и видит что всё в жизни устроено по другому!??! И у него ум заходит за разум!?
Именно так и было все эти 30 лет после перестройки, ускорения и развития Капитализма!!!... Именно поэтому дети не знают что с этим всем делать!...
Именно поэтому среди молодёжи, которая в общей массе своей всегда была максимально за справедливость, эдакими максималистами, много тех кто рассматривают марксизм, как верный метод который все объясняет им о сегодняшней жизни, лучше всякого родителя и учителя!...
Именно поэтому молодежь пока учится и живут у родителей, становятся либеральных взглядов. А как только устраиваются на работу, съезжают от родителей, сталкиваются со всей капиталистической не справедливостью, то "перекрещиваются" в комсомольцев!...
Может лучше сразу, с детства объяснять, что есть всего два класса: пролетариат и буржуазия, эксплуататоры и эксплуатируемые, наемные и капиталисты...?
Тем более что властьимущие все чаще оговаривается, что строят кастовое общество...! А что такое кастовое? Это высшая и низшая каста! Чем вам не марксизм?...
06:11:36 18-12-2024
Гость (19:44:19 17-12-2024) А как вы видите развязку своего предложения, не объяснять де...
Нечего свои ручонки красноперые к детям тянуть!
19:07:06 17-12-2024
Путин гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя псевдооппозицией, отметил пресс-секретарь президента России.
(РИА НОВОСТИ)...
Тикайте сталинисты, ломая ноги. За вами выехали.
20:09:58 17-12-2024
В юридическом отношении принципами либерализма являются верховенство закона над волей правителей и равенство всех граждан перед законом вне зависимости от их богатства, социального влияния и положения.
Возьмём для примера Корею. Когда то была одна страна, теперь Южная придерживается либеральных ценностей, а Северная каких ценностей придерживается?
13:48:49 23-12-2024
Гость (20:09:58 17-12-2024) В юридическом отношении принципами либерализма являются верх... Республика Корея занимает первое место среди 30 стран ОЭСР по уровню самоубийств, причём число самоубийств растёт — оно удвоилось только за первую декаду XXI века[2][3][4][5]. Так, самоубийство — основная причина смерти людей моложе 40 лет в Южной Корее
шах и мат)))
23:08:26 17-12-2024
Что, снова взялись за старое? "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство"? Я вот родился ещё в городе Сталинске, мне на всю жизнь хватило советских "радостей", больше не хочу. Ни тех старцев, ни нынешних. И хватит передёргивать на убогое прошлое.
09:40:03 18-12-2024
Гость (23:08:26 17-12-2024) Что, снова взялись за старое? "Спасибо товарищу Сталину за н... Ну а мы при капке не хотим жить. Тоже уже хватило этих "радостей".
09:39:14 18-12-2024
А для взрослых проводят? Я б взял таких на корпоратив, но боюсь посадят как за попытку не санкционированного митинга.
10:29:33 18-12-2024
А разве им неизвестно что при Сталине вообще не праздновали новый год
Это вообще был рабочий день. Какие либералы? Какие сталинисты? Бред! Опорачивают эпоху только и всего
12:22:07 18-12-2024
Гость (10:29:33 18-12-2024) А разве им неизвестно что при Сталине вообще не праздновали ...
Какая там логика, о чем вы? Для подобных индивидуумов СССР как эдем на земле, в котором не было ни экономических ни социальных проблем.
Там всё бесплатно, всё за так,
Там всё, что захочешь, ты обретёшь.
Там умным станет и дурак,
Там правдою кажется даже ложь.
14:25:20 18-12-2024
Шабаш какой-то. Детей не впутывайте в эту грязь, больные люди.