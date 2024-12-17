В Барнауле дети-сталинисты прогнали с праздника бармалея-либерала

Организаторы подчеркнули, что это не политизированное мероприятие

17 декабря 2024, 18:00, ИА Амител

14 декабря в барнаульском "Сталин-центре" состоялся детский утренник "Сталинская елка – 2025". Кадры с утренника опубликованы в "@сибирьмедиа".

Мероприятие сопровождалось необычным сюжетом: участники праздника помогали прогнать отрицательного персонажа – "бармалея-либерала".

"Бармалей-либерал, уходи!" – скандировали дети и взрослые.

О подробностях праздника "Газете.ru" рассказал председатель совета "Сталин-центра" Сергей Матасов. По его словам, мероприятие было задумано как "сказочный праздник", в котором дети участвовали в мастер-классах, украшали елку игрушками, сделанными своими руками, и получали подарки.

Как пояснил Сергей Матасов, появление "бармалея-либерала" стало импровизацией. На одном из предыдущих утренников роль вредного персонажа играл пират Джек Воробей, но для следующей группы детей решили "покреативить".

"Это не политизированное мероприятие, оно направлено исключительно на развлечение детей и знакомство с новогодними традициями сталинской эпохи", – подчеркнул Матасов.

Особое внимание пользователей соцсетей привлекла елка с портретом Сталина и его фигура в полный рост.

Организаторы анонсировали мероприятие как возможность "перенестись в эпоху правления И.В. Сталина" и познакомиться с традициями 1930-1950-х годов.