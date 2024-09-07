Обращение amic.ru к читателям из-за реакции на колонку критика Вадима Климова

Арт-критик выразил свое мнение о барнаульской группе "Комната культуры", сравнив ее с "Ласковым маем"

07 сентября 2024, 15:46, ИА Амител

Источник фото: unsplash.com

Уважаемые читатели amic.ru. Благодарим вас за неравнодушную реакцию относительно высказываний арт-критика Вадима Климова о группе "Комната культуры".

Вынуждены еще раз напомнить, что средство массовой информации:

1. Имеет право публиковать любые позиции и мнения относительно любого явления, события, персоны. В нашей стране пока еще разрешен (слава богу) плюрализм. В данном случае был опубликован фрагмент авторской (!) колонки барнаульского критика Климова – он имеет право на высказывание своей позиции (нравится вам это или нет), как и вы имеете право выражать свою позицию в тех рамках, которые приняты в этом сообществе. Также подчеркнем, что Климов не работает в нашей команде, не является нашим сотрудником и никогда им не был.

2. Не имеет никакого личного отношения к высказываниям спикеров, экспертов, депутатов, юристов и всех остальных. Подчеркнем, что в этой новости нет ни единой строчки о нашем согласии/не согласии с позицией Климова, подтекстов и скрытых манипуляций.

Также подчеркнем, что изначально материал о позиции Климова относительно творчества группы был опубликован на сайте информационного агентства "Атмосфера" (а не на нашем ресурсе) и прошел предварительную проверку и оценку юристом.

Уважаемый Артем, который представляет группу "Комната культуры"! Если вам не понравилась оценка барнаульского критика Климова, то вам следует обратиться с претензией конкретно к нему, возможно, с иском о защите чести и достоинства, но не к площадке, которая на основании Закона о СМИ имеет право на эту публикацию. О ваших судебных или досудебных разбирательствах мы, безусловно, напишем. Либо через наше СМИ вы можете обратиться к нему – мы так же открыты для публикации вашего мнения.

Сейчас благодаря этому материалу вы так или иначе получили пиар и армию оскорбленных поклонников. А мы, в свою очередь, благодарим вас за метки и тегирование нашего сайта в запрещенных социальных сетях. Однако напоминаем, что при наличии на то оснований у нас также имеется право обратиться за защитой своих прав и законных интересов в связи с оскорблением нашего СМИ и редакции из-за публикации не нашей позиции, а позиции Климова.

Добавим: к счастью, мы не занимаемся выпрашиванием, мы предлагаем артистам/театрам/концертным площадкам сотрудничество – довольно распространенное в современных реалиях. Мы к вам обращались с этим несколько месяцев назад и достойно вынесли ваш отказ, не имея к вам никаких претензий. Отметим: мы обращаемся с аналогичными предложениями о коллаборации к очень многим артистам и в большинстве случаев проводим совместные розыгрыши, увеличивая взаимно аудиторию и популяризируя творчество исполнителей.

Призываем участников дискуссии остановиться, успокоиться и вспомнить, что каждый человек вправе иметь свой вкус, пристрастия, увлечения. И не только музыкальные. А если у вас есть возражения – следует обратиться к носителю позиции. СМИ же имеет право давать площадку каждому участнику дискуссии. В том числе и вам.

Надеемся на понимание и желаем вам столько же терпения, сколько есть у менеджера Джигана.

Главный редактор amic.ru Елена Пацар

6 сентября арт-критик Вадим Климов опубликовал колонку на сайте ИА "Атмосфера", в которой выразил свое мнение о барнаульской группе "Комната культуры". Он заявил, что ​ему не понравилось творчество коллектива, а также сравнил его с "Ласковым маем" и предложил группе переименоваться в "Кабинет школьного психолога".

После этого комментаторы возмутились словами Климова и раскритиковали его, а также редакцию amic.ru, в ответ. Реакция поступила в том числе и от солиста "Комнаты культуры".