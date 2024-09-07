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Обращение amic.ru к читателям из-за реакции на колонку критика Вадима Климова

Арт-критик выразил свое мнение о барнаульской группе "Комната культуры", сравнив ее с "Ласковым маем"

07 сентября 2024, 15:46, ИА Амител

Источник фото: unsplash.com
Источник фото: unsplash.com

Уважаемые читатели amic.ru. Благодарим вас за неравнодушную реакцию относительно высказываний арт-критика Вадима Климова о группе "Комната культуры".

Вынуждены еще раз напомнить, что средство массовой информации:

1. Имеет право публиковать любые позиции и мнения относительно любого явления, события, персоны. В нашей стране пока еще разрешен (слава богу) плюрализм. В данном случае был опубликован фрагмент авторской (!) колонки барнаульского критика Климова – он имеет право на высказывание своей позиции (нравится вам это или нет), как и вы имеете право выражать свою позицию в тех рамках, которые приняты в этом сообществе. Также подчеркнем, что Климов не работает в нашей команде, не является нашим сотрудником и никогда им не был.

2. Не имеет никакого личного отношения к высказываниям спикеров, экспертов, депутатов, юристов и всех остальных. Подчеркнем, что в этой новости нет ни единой строчки о нашем согласии/не согласии с позицией Климова, подтекстов и скрытых манипуляций.

Также подчеркнем, что изначально материал о позиции Климова относительно творчества группы был опубликован на сайте информационного агентства "Атмосфера" (а не на нашем ресурсе) и прошел предварительную проверку и оценку юристом.

Уважаемый Артем, который представляет группу "Комната культуры"! Если вам не понравилась оценка барнаульского критика Климова, то вам следует обратиться с претензией конкретно к нему, возможно, с иском о защите чести и достоинства, но не к площадке, которая на основании Закона о СМИ имеет право на эту публикацию. О ваших судебных или досудебных разбирательствах мы, безусловно, напишем. Либо через наше СМИ вы можете обратиться к нему – мы так же открыты для публикации вашего мнения.

Сейчас благодаря этому материалу вы так или иначе получили пиар и армию оскорбленных поклонников. А мы, в свою очередь, благодарим вас за метки и тегирование нашего сайта в запрещенных социальных сетях. Однако напоминаем, что при наличии на то оснований у нас также имеется право обратиться за защитой своих прав и законных интересов в связи с оскорблением нашего СМИ и редакции из-за публикации не нашей позиции, а позиции Климова.

Добавим: к счастью, мы не занимаемся выпрашиванием, мы предлагаем артистам/театрам/концертным площадкам сотрудничество – довольно распространенное в современных реалиях. Мы к вам обращались с этим несколько месяцев назад и достойно вынесли ваш отказ, не имея к вам никаких претензий. Отметим: мы обращаемся с аналогичными предложениями о коллаборации к очень многим артистам и в большинстве случаев проводим совместные розыгрыши, увеличивая взаимно аудиторию и популяризируя творчество исполнителей.

Призываем участников дискуссии остановиться, успокоиться и вспомнить, что каждый человек вправе иметь свой вкус, пристрастия, увлечения. И не только музыкальные. А если у вас есть возражения – следует обратиться к носителю позиции. СМИ же имеет право давать площадку каждому участнику дискуссии. В том числе и вам.

Надеемся на понимание и желаем вам столько же терпения, сколько есть у менеджера Джигана.

Главный редактор amic.ru Елена Пацар

6 сентября арт-критик Вадим Климов опубликовал колонку на сайте ИА "Атмосфера", в которой выразил свое мнение о барнаульской группе "Комната культуры". Он заявил, что ​ему не понравилось творчество коллектива, а также сравнил его с "Ласковым маем" и предложил группе переименоваться в "Кабинет школьного психолога".

После этого комментаторы возмутились словами Климова и раскритиковали его, а также редакцию amic.ru, в ответ. Реакция поступила в том числе и от солиста "Комнаты культуры".

Евгений Трофимов и Роман Рудыка / Фото: страница

Барнаульцы возмущены высказыванием критика Климова о группе "Комната культуры"

Вадим Климов сравнил барнаульский коллектив с "Ласковым маем" и предложил переименовать его в "Кабинет школьного психолога"
НОВОСТИКультура
Барнаул культура сми музыка

Комментарии 17

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Элен без ребят

16:01:16 07-09-2024

"Уважаемый Артем"©
вас сравнили с культовой группой на 1/6 части Земли. это по популярности, как Майкл Джексон, примерно. что вас возмущает- непонятно. на мой вкус вы не дотягиваете до Ласкового мая.

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Из Оубуовска

16:10:23 07-09-2024

Вы смеетесь совсем, сравнивая легендарный Ласковый Май (которого слушали миллионы, и сейчас, на пенсиях))) продолжают слушать) с этой "арт-поддержкой школьного буфета"!?
С удивлением узнали на днях что в Рубцовск, на 132 годовщину города (праздничная программа намечена на 13, 14, 15 сентября) местные власти пригласили (закупили) этот коллектив...
М-да...., все хужее и хужее...
Поезда....

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Гость

16:18:14 07-09-2024

Лена, вы молодец, достойный ответ обиженке. А Климов ОЧЕНЬ крутой критик, грамотный образованный со вкусом человек.

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Гость

16:20:16 07-09-2024

Хоть кто-то назвал говно, говном. Климовск респект

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Musik

17:13:06 07-09-2024

Гость (16:20:16 07-09-2024) Хоть кто-то назвал говно, говном. Климовск респект ... Интеллигент если в день не обругал никого- становится левел--. По достижению -100 взрыв с криками в потолок. 100 проц инфа.

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Провинциальный мещанин

16:26:54 07-09-2024

Эта музыка не для нас.
Вот есть рэп исполнитель Шурик и А. и его трэк Барнаул
Вот это наша тема

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Musik

16:53:57 07-09-2024

Ой да ладно... Милые браняцца - это на пользу.

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Гость

17:57:11 07-09-2024

Играют ребята хорошо на музыкальных инструментах, мне понравилось. Сочные такие гитарные запилы. Если бы не пели, было бы просто отлично.

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Гость

18:01:24 07-09-2024

Критиками становятся, потому что сами ничего не могут создать

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Гость

21:56:10 07-09-2024

Гость (18:01:24 07-09-2024) Критиками становятся, потому что сами ничего не могут создат... По вашей логике критиками критиков становятся те, кто не могут создать сами в квадрате? Ни Климова не знаю, ни КоКу не слушаю. Просто интересно за батлами на ровном месте наблюдать. Как говорится "Любой пиар, лучше чем заупокойная"... А в данной ситуации пропиарились все. И про кого не очень знали и про кого не знали, но забыли...

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Гость

23:53:37 07-09-2024

Гость (21:56:10 07-09-2024) По вашей логике критиками критиков становятся те, кто не мог... Где вы увидели критику с моей стороны? Это всего лишь констанация факта.

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Гость

08:33:58 08-09-2024

Гость (18:01:24 07-09-2024) Критиками становятся, потому что сами ничего не могут создат...
Ты в школе-то хоть учился? Чем там сейчас занимаются-то хоть? Закон божий что ли только изучают на всех уроках?

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Гость

19:27:28 07-09-2024

Не интересен ни Артем, ни его критик. Но реакция этого Артема показательна - видимо мнит себя исключительным талантом а тут такое. ))

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Гость

20:12:15 07-09-2024

- "В нашей стране пока еще разрешен (слава богу) плюрализм." Это точно?!

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Гость

21:33:24 07-09-2024

Гость (20:12:15 07-09-2024) - "В нашей стране пока еще разрешен (слава богу) плюрализм."... Ну вам же рот не "заткнули". Значит разрешен.

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Внимательный из Б

23:47:12 07-09-2024

Кто все эти люди?!

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Дюша

10:30:09 09-09-2024

Вадим -прекрасный критик в области арт-хауса, современного театра, литературы, живописи...Тут он просто не в своей теме. Здесь нужно с МузТВ критиков приглашать...Это их жанр и их паства...А аудитории сторон в жизни не пересекаются...Хотя даже любители Бузовой иногда ходят на балет...

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