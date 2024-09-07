Барнаульцы возмущены высказыванием критика Климова о группе "Комната культуры"

Вадим Климов сравнил барнаульский коллектив с "Ласковым маем" и предложил переименовать его в "Кабинет школьного психолога"

07 сентября 2024, 14:55, ИА Амител

Евгений Трофимов и Роман Рудыка / Фото: страница "Комнаты культуры" во "ВКонтакте" / vk.com/komnatakultury

Жители Барнаула возмутились высказыванием арт-критика Вадима Климова, который раскритиковал местную рок-группу "Комната культуры".

В своей недавней колонке на "Атмосфере" он заявил, что ему не нравится творчество коллектива , сравнил его с "Ласковым маем", а также выразил надежду на то, что вокруг группы не возникнет "бездна девичьей истерики". Кроме того, он предложил переименовать ее в "Кабинет школьного психолога".

Реакция барнаульцев на эти слова оказалась преимущественно негативной:

"Ну, я бы не стала ориентироваться на мнение Климова. Как по мне, в нем больше позерства, чем реальных знаний. Вот катает он богачей на вертолете по Горному – и удачи. Хотя на свое личное мнение, конечно, имеет полное право".

"Очень некрасиво. Просто оскорбили ребят и их творчество, а доводов особо и не привели. Больше похоже на личную неприязнь данного "критика". Какой-то озлобленный и токсичный дядька, который решил, что его мнение имеет вес. Очередной "диванный эксперт". Зачем вообще такое пускать в массы?!"

"Товарищ Климов недоволен, наверное, потому, что на концерт не пустили, что ли?"

"Собака лает, караван идет! Климов, ты хочешь бесплатно на концерт "Комнаты культуры"? Не завидуй".

"По ходу, Климов решил хайпануть на "Комнате", видимо, уже совсем мало кому интересен стал".

"Кто такой Климов? Зачем его сюда постить? Факты остаются фактами. "Комната" собирает тысячные концерты. Не нравилось, люди бы на них не приходили. К чему выставлять этот негатив непонятного невнятного чела?"

Кроме того, на критику ответил и солист "Комнаты культуры" Женя Трофимов:

При этом отметим, что Вадим Климов не является сотрудником amic.ru, а свое мнение о "Комнате культуры" он выразил на сайте издания "Атмосфера".