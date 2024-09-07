Барнаульцы возмущены высказыванием критика Климова о группе "Комната культуры"
Вадим Климов сравнил барнаульский коллектив с "Ласковым маем" и предложил переименовать его в "Кабинет школьного психолога"
07 сентября 2024, 14:55, ИА Амител
Жители Барнаула возмутились высказыванием арт-критика Вадима Климова, который раскритиковал местную рок-группу "Комната культуры".
В своей недавней колонке на "Атмосфере" он заявил, что ему не нравится творчество коллектива , сравнил его с "Ласковым маем", а также выразил надежду на то, что вокруг группы не возникнет "бездна девичьей истерики". Кроме того, он предложил переименовать ее в "Кабинет школьного психолога".
Реакция барнаульцев на эти слова оказалась преимущественно негативной:
"Ну, я бы не стала ориентироваться на мнение Климова. Как по мне, в нем больше позерства, чем реальных знаний. Вот катает он богачей на вертолете по Горному – и удачи. Хотя на свое личное мнение, конечно, имеет полное право".
"Очень некрасиво. Просто оскорбили ребят и их творчество, а доводов особо и не привели. Больше похоже на личную неприязнь данного "критика". Какой-то озлобленный и токсичный дядька, который решил, что его мнение имеет вес. Очередной "диванный эксперт". Зачем вообще такое пускать в массы?!"
"Товарищ Климов недоволен, наверное, потому, что на концерт не пустили, что ли?"
"Собака лает, караван идет! Климов, ты хочешь бесплатно на концерт "Комнаты культуры"? Не завидуй".
"По ходу, Климов решил хайпануть на "Комнате", видимо, уже совсем мало кому интересен стал".
"Кто такой Климов? Зачем его сюда постить? Факты остаются фактами. "Комната" собирает тысячные концерты. Не нравилось, люди бы на них не приходили. К чему выставлять этот негатив непонятного невнятного чела?"
Кроме того, на критику ответил и солист "Комнаты культуры" Женя Трофимов:
При этом отметим, что Вадим Климов не является сотрудником amic.ru, а свое мнение о "Комнате культуры" он выразил на сайте издания "Атмосфера".
15:18:45 07-09-2024
Не поленился нашёл в инете пару песенок этой комнаты.
Реально мычание
"Дзюбины-страданья" этот ВИА нужно было назвать.
22:12:29 07-09-2024
Гость (15:18:45 07-09-2024) Не поленился нашёл в инете пару песенок этой комнаты.Р... Тоже послушал, не мое
15:29:05 07-09-2024
Вообще пофиг. А "Ласковый май" уже легенда, проверенная временем. Его фанаты сейчас у рулей.
16:01:05 07-09-2024
Я барнаулец. Я не возмущен.
16:05:56 07-09-2024
А барнаулки возущены этими мычаньями.
16:21:10 07-09-2024
трофимов учи русский, ужас сколько ошибкаф
16:59:22 07-09-2024
Кто там возмутился? Да большинству нас рать! Что на климова, что на эту недогруппу из подворотни.
20:22:12 07-09-2024
Кто все эти люди???
06:39:22 08-09-2024
С какого перепуга арт критику мерещится Ласковый Лай, если у Комнаты Культуры идет закос под Katatonia.
Это тот критик, которому звуки трамвая мешают насладится филармонией? Пущай на Луговую сходит за справкой.
08:28:35 08-09-2024
Гость (06:39:22 08-09-2024) С какого перепуга арт критику мерещится Ласковый Лай, если у...
Если ыт не понял всю иронию сравнения, тогда бы лучше помолчал. Еще один критик аульский!