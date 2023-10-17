Обрастает рельсами и асфальтом. Как идут работы на мосту на Новом рынке
До окончания строительства осталось 46 дней
17 октября 2023, 07:01, ИА Амител
Мост на Новом рынке уже начинает покрываться асфальтом и рельсами. На малом путепроводе специалисты МУП "Горэлектротранс" приступили к укладке рельсошпальной решетки. Пути укладывают на прямом участке по проспекту Ленина в сторону Дома быта. Как сообщает Telegram-канал "Мост", завершились работы по восстановлению трамвайных путей на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина.
Как ранее писал amic.ru, большую часть работ на путепроводах планируется закончить до конца октября. В ноябре на большом путепроводе будут укладывать асфальт и рельсы, которые подключат к трамвайной сети. Рабочие также сделают барьерное ограждение, проведут частичное асфальтирование. Разбор разворотных колец для трамваев начнется в ноябре.
Дата окончания всех работ на мосту – 30 ноября.
Как выглядит мост сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.
08:25:26 17-10-2023
Мышинная возня с этим мостом. Коммунисты Китая, этот мост за пару недель сладили бы.
08:50:40 17-10-2023
Гость (08:25:26 17-10-2023) Мышинная возня с этим мостом. Коммунисты Китая, этот мост за... А что же вы раньше то молчали про китайцев? Свежая идея, епт
09:02:22 17-10-2023
Гость (08:25:26 17-10-2023) Мышинная возня с этим мостом. Коммунисты Китая, этот мост за... Какие коммунисты в Китае? Они только называются КПК, а по сути такие же капиталисты как и американцы, как и русские)
09:08:47 17-10-2023
Гость (08:25:26 17-10-2023) Мышинная возня с этим мостом. Коммунисты Китая, этот мост за... Ну-ну. Показали вам одну полуэксперементальную стройку, причем без подготовительных этапов, а чуть ли не на стадии разрезания ленточки, вот вы уже и продались за картинку.
09:53:40 17-10-2023
Если 1 ноября не дадут проезд по путепроводу - Наш губернатор должен написать заявление по собственному желанию, ну либо как в Японии- острым ножом в живот.
10:41:25 17-10-2023
Барнаульский (09:53:40 17-10-2023) Если 1 ноября не дадут проезд по путепроводу - Наш губернато... "Дата окончания всех работ на мосту – 30 ноября." Вот вы даже статью до конца не дочитали, а какую-то охинею про губера несете в коментах. Молчите громче, эксперты во всех вопросах...бесите!!!
10:55:25 17-10-2023
охинею От вашей "охинеи" скоро охренею!
10:43:09 17-10-2023
Барнаульский (09:53:40 17-10-2023) Если 1 ноября не дадут проезд по путепроводу - Наш губернато... Что еще вам Виктор Петрович должен? Огласите весь список!
10:09:43 18-10-2023
Барнаульский (09:53:40 17-10-2023) Если 1 ноября не дадут проезд по путепроводу - Наш губернато... В сложившейся ситуации, он вообще на быборы не должен был идти!
10:24:00 17-10-2023
Такой маленький участок мусолят уже год, давно пора сдать объект!Видать растягивают удовольствие , деньги из бюджета тащат....
11:27:03 17-10-2023
Давайте, мужики! Я в вас верю!
11:50:09 17-10-2023
Терпилы не нойте
12:50:33 17-10-2023
Гугел (11:50:09 17-10-2023) Терпилы не нойте... Захлопни супохлебатель...
12:15:04 17-10-2023
Главный вопрос - сколько полос будет в одну сторону??? Обещали расширить мостик.
14:52:28 17-10-2023
Димон (12:15:04 17-10-2023) Главный вопрос - сколько полос будет в одну сторону??? Обеща... 3 (Три)
16:01:26 17-10-2023
Гость (14:52:28 17-10-2023) 3 (Три)... три - туда, сюда и трамвай )))
22:44:26 17-10-2023
Димон (12:15:04 17-10-2023) Главный вопрос - сколько полос будет в одну сторону??? Обеща... Ну, если господин шеломенцев не сделает полосы для общественного транспорта, то три полосы...а если выделена будет, то будем в пробках стоять..к тому же мост на Калинина закроют на ремонт...
09:05:45 19-10-2023
и выделенка, то есть как было 2-е полосы так и будет в каждцю сторону, как ехали автобусы по двум полосам так и будут ехать, ничего не поменяется