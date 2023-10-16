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Когда закончится ремонт на путепроводах на Новом рынке в Барнауле и что там делают

По словам властей, ремонт моста идет согласно графику

16 октября 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В связи с похолоданием осенние пробки в Барнауле становятся все длиннее, и ситуация может стать еще хуже, когда выпадет снег. Автолюбители возмущаются и не могут дождаться открытия моста на Новом рынке, который ремонтируют уже полтора года. Жители краевой столицы надеются, что он упростит транспортную ситуацию в городе. Amic.ru вспомнил, когда, наконец, должно состояться заветное открытие двух путепроводов у ТЦ "Пионер".

Когда откроют мост?

Оба путепровода обещают открыть к 30 ноября. Именно эта дата указана в контракте. Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на недавнем совещании в мэрии отметил, что строительно-монтажные работы на мосту сейчас ведутся по утвержденному графику.

Руководитель организации-подрядчика ООО "Барнаульское ДСУ № 4" рассказывал amic.ru, что сейчас рабочие круглосуточно трудятся на объекте и делают все, чтобы открыть движение на мосту к обозначенной дате.

Как идут работы?

По словам Николая Данилина, большую часть работ на путепроводах планируется завершить до конца октября. В ноябре на большом путепроводе будут укладывать асфальт и рельсы, которые подключат к трамвайной сети. Рабочие также сделают барьерное ограждение, проведут частичное асфальтирование.

"На малом путепроводе эти работы уже ведутся. Сегодня мы приступили к укладке асфальтобетонного основания на подъезде к мосту со стороны Дома быта, затем начнется монтаж бортового камня и устройство основания тротуаров и до конца октября планируем полностью выполнить здесь асфальтирование проезжей части", – проинформировал он.

На первом и втором пролетах большого путепровода подрядчик закончил бетонирование участка, где будут укладываться трамвайные пути. Когда закончится армирование оставшихся монолитных плит, рабочие будут их бетонировать. На третьей опоре сейчас идет монтаж опалубки и армирование межплиточных швов, а также установка и обваривание цоколей барьерного ограждения.

Также подрядчик восстанавливает трамвайное полотно на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина. Сейчас поверх путей там уложен асфальт.

Когда начнут разбирать трамвайные кольца?

Демонтаж специально построенных на время реконструкции путепроводов разворотных колец для трамваев начнется в ноябре, рассказал Антон Шеломенцев.

На время разбора разворотного кольца для трамваев со стороны ТЦ "Пионер" их движение остановят. Власти сохранят транспортную доступность проспекта Красноармейского и от остановки "Новый рынок" организуют автобусный маршрут № 99, его схему и график уже утвердили. И деньги на маршрут тоже нашли.

Шеломенцев отметил, что для удобства пассажиров на маршруте будет действовать пересадочный проездной билет. С его помощью можно бесплатно пересесть на электротранспорт на остановках "Дом быта" и "Ул. Анатолия".

Ходить автобус № 99 будет от остановки "Пл. Спартака" по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки "Новый рынок" с 6 утра до 21 часа с интервалом девять минут. На маршруте будут большие автобусы.

Когда мост закрыли?

Большой и малый путепроводы на Новом рынке в Барнауле закрыли на ремонт 21 мая 2022 года. Движение на них полностью перекрыли, автомобили и автобусы пустили в объезд, а для трамваев сделали разворотные кольца.

Ремонтировать путепроводы начали потому, что на них были трещины, имелись разрушения и коррозия. Чиновники решили полностью снести старые путепроводы и построить вместо них новые объекты.

Дорожный ремонт ремонт Мост на Новом рынке

Комментарии 21

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Гость

13:49:56 16-10-2023

Асфальт в ноябре? Когда уже с нехилой вероятностью будет лежать снег, а температура будет точно ниже нуля? И сколько пролежит этот асфальт? Или он будет белым, как предлагал какой-то градоначальник на Ленина после порыва коллектора?

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Гость

14:00:21 16-10-2023

10 мая 2022 закрыли путепровод

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Гость

14:11:37 16-10-2023

С самого начала ремонта не могу понять - что такое малый и большой путепроводы?! Мост, вроде, один... И где там какие путепроводы? Знающие и рзбирающиеся в ситуации люди, расскажите, пожалуйста!

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Гость

14:28:22 16-10-2023

Гость (14:11:37 16-10-2023) С самого начала ремонта не могу понять - что такое малый и б... Ну судя по всему большой - это от Пионера до Дома Быта с трамвайкой, а малый только до Кулагина, лет 20закрытым стоял. Возможно ошибаюсь.

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Гость

14:39:40 16-10-2023

Гость (14:11:37 16-10-2023) С самого начала ремонта не могу понять - что такое малый и б... Большой - от Пионеров до Кулагина через основные ж/д пути. Малый - от Кулагина до Дома Быта через один ж/д путь

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Гость

15:30:31 16-10-2023

Гость (14:39:40 16-10-2023) Большой - от Пионеров до Кулагина через основные ж/д пути. М... А там, вроде, наоборот - один ЖД путь это от Пионера до Кулагина, а основные ЖД пути от Кулагина к Дому быта.

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Гость

15:08:59 16-10-2023

Кот там круглосуточно трудится? сторожа? камера онлайн отлично показывает, как сонные мухи ходят, время от времени....Если бы релально работали как написано, его бы еще в прошлом году сдали.

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Гость

14:49:28 17-10-2023

Гость (15:08:59 16-10-2023) Кот там круглосуточно трудится? сторожа? камера онлайн отлич... Да причем тут камера? Вы пройдитесь и посмотрите. Я там ежедневно в 17-45 прохожу. Камазы, подьемные краны, куча рабочих

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Владимир

15:44:30 16-10-2023

Вообще амику нужно бы проверять инфу,которую печатают.Ночью освещения на мосту нет,как можно работать?Если тольно у всех рабочих приборы ночного видения!

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Гость

17:33:55 16-10-2023

Владимир (15:44:30 16-10-2023) Вообще амику нужно бы проверять инфу,которую печатают.Ночью ... С лета по сей день в 18:00 часов там уже никого нет и света тоже, только по освещенному переходу бегут люди, мне из окна и по онлайн камере хорошо видно.

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Гость

16:58:18 16-10-2023

Водители возмущаются, что мост ещё не открыли. Да все уже привыкли что моста нет и как-то даже не нужен пока. Ремонт и ремонт. Строителям виднее...

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Гость

20:01:48 16-10-2023

Гость (16:58:18 16-10-2023) Водители возмущаются, что мост ещё не открыли. Да все уже пр... у себя в квартире хоть 10 лет делай

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Гость

19:10:00 16-10-2023

Вот не надо врать, там как стемнеет ни души, ни о какой круглосуточной работе и речи не идёт. Я каждый день там ночью проезжаю и все сам вижу

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Гость

14:50:17 17-10-2023

Гость (19:10:00 16-10-2023) Вот не надо врать, там как стемнеет ни души, ни о какой круг... как ты по закрытому мосту проезжаешь?

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Гость

19:56:56 16-10-2023

В Китае за 2 недели стоял бы мост.

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Гость

20:26:03 16-10-2023

Запускайте трамвай №3 на Восточный! Сколько можно сопли жевать, мостостроители -(плохое слово)!

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Гость

09:16:04 17-10-2023

Ватокаты! Там мост одно название 20 метров 2 года делают!

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Андрей

14:43:17 17-10-2023

Сколько проклятий на себя это дсу получила , только я их за утро дважды проклял 7 км расстояние 1 час двадцать минут

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Ванга

15:18:32 17-10-2023

Андрей (14:43:17 17-10-2023) Сколько проклятий на себя это дсу получила , только я их за ... Вот! Их проклинают тысячи барнаульцев ежедневно! Под воздействием негативного энергетического поля несчастные мостостроители не могут работать в полную силу, а их руководители уже заработали раковые опухали в разных частях тела и скоро помрут. Прогноз.

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Гость

14:51:06 17-10-2023

ну, во-первых, полтора

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Андрей

14:58:28 17-10-2023

У всякой проблемы есть всегда своя фамилия имя отчество. Сталин

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