По словам властей, ремонт моста идет согласно графику

16 октября 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

В связи с похолоданием осенние пробки в Барнауле становятся все длиннее, и ситуация может стать еще хуже, когда выпадет снег. Автолюбители возмущаются и не могут дождаться открытия моста на Новом рынке, который ремонтируют уже полтора года. Жители краевой столицы надеются, что он упростит транспортную ситуацию в городе. Amic.ru вспомнил, когда, наконец, должно состояться заветное открытие двух путепроводов у ТЦ "Пионер".

Когда откроют мост?

Оба путепровода обещают открыть к 30 ноября. Именно эта дата указана в контракте. Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на недавнем совещании в мэрии отметил, что строительно-монтажные работы на мосту сейчас ведутся по утвержденному графику.

Руководитель организации-подрядчика ООО "Барнаульское ДСУ № 4" рассказывал amic.ru, что сейчас рабочие круглосуточно трудятся на объекте и делают все, чтобы открыть движение на мосту к обозначенной дате.

Как идут работы?

По словам Николая Данилина, большую часть работ на путепроводах планируется завершить до конца октября. В ноябре на большом путепроводе будут укладывать асфальт и рельсы, которые подключат к трамвайной сети. Рабочие также сделают барьерное ограждение, проведут частичное асфальтирование.

"На малом путепроводе эти работы уже ведутся. Сегодня мы приступили к укладке асфальтобетонного основания на подъезде к мосту со стороны Дома быта, затем начнется монтаж бортового камня и устройство основания тротуаров и до конца октября планируем полностью выполнить здесь асфальтирование проезжей части", – проинформировал он.

На первом и втором пролетах большого путепровода подрядчик закончил бетонирование участка, где будут укладываться трамвайные пути. Когда закончится армирование оставшихся монолитных плит, рабочие будут их бетонировать. На третьей опоре сейчас идет монтаж опалубки и армирование межплиточных швов, а также установка и обваривание цоколей барьерного ограждения.

Также подрядчик восстанавливает трамвайное полотно на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина. Сейчас поверх путей там уложен асфальт.

Когда начнут разбирать трамвайные кольца?

Демонтаж специально построенных на время реконструкции путепроводов разворотных колец для трамваев начнется в ноябре, рассказал Антон Шеломенцев.

На время разбора разворотного кольца для трамваев со стороны ТЦ "Пионер" их движение остановят. Власти сохранят транспортную доступность проспекта Красноармейского и от остановки "Новый рынок" организуют автобусный маршрут № 99, его схему и график уже утвердили. И деньги на маршрут тоже нашли.

Шеломенцев отметил, что для удобства пассажиров на маршруте будет действовать пересадочный проездной билет. С его помощью можно бесплатно пересесть на электротранспорт на остановках "Дом быта" и "Ул. Анатолия".

Ходить автобус № 99 будет от остановки "Пл. Спартака" по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки "Новый рынок" с 6 утра до 21 часа с интервалом девять минут. На маршруте будут большие автобусы.

Когда мост закрыли?

Большой и малый путепроводы на Новом рынке в Барнауле закрыли на ремонт 21 мая 2022 года. Движение на них полностью перекрыли, автомобили и автобусы пустили в объезд, а для трамваев сделали разворотные кольца.

Ремонтировать путепроводы начали потому, что на них были трещины, имелись разрушения и коррозия. Чиновники решили полностью снести старые путепроводы и построить вместо них новые объекты.