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Обрастает сталью. Как на Новом рынке идет строительство моста

Рабочие в "технологическое окно" за одну ночь установили четвертую из шести балок основного пролета

16 августа 2023, 06:25, ИА Амител

На проспекте Ленина продолжается реконструкция путепровода. На днях тут приступили к обустройству подъездов к будущему мосту. Рабочие убирают старый асфальт, после чего начнется подготовка к укладке новой проезжей части и тротуаров, сообщает Telegram-канал "Мост"

Кроме того, между третьей и четвертой опорами установили четвертую 48-метровую балку. Все шесть балок планируют смонтировать до конца месяца. После этого начнется укладка проезжей части. 

Напомним, ремонт двух путепроводов на Новом рынке идет уже больше года, он начался 21 мая 2022 года, когда мост полностью закрыли, и в городе изменилась схема движения транспорта. Завершиться он должен к 30 ноября 2023 года.

Как выглядит мост сейчас – в нашем фоторепортаже.

Барнаул фоторепортажи Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 12

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Гость

06:33:59 16-08-2023

Старые опоры между путями убирать что ли не стали?

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Гость

08:03:10 16-08-2023

Гость (06:33:59 16-08-2023) Старые опоры между путями убирать что ли не стали?... они еще новые переживут

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Гость

08:26:04 16-08-2023

Гость (08:03:10 16-08-2023) они еще новые переживут ... Ну тебе-то, мостостроителю с мировым именем верить можно, ты же по-любому всё знаешь.

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Гость

10:51:21 16-08-2023

Гость (08:26:04 16-08-2023) Ну тебе-то, мостостроителю с мировым именем верить можно, ты... Данилов,ты что-ли мостостроитель?

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Гость

11:13:40 16-08-2023

Гость (10:51:21 16-08-2023) Данилов,ты что-ли мостостроитель? ... А кто такой Данилов? Я не знаю кто такой Данилов, но точно знаю, что авторитет комментатора из интернета в любой области, особенно что касается строительства мостов, в лучшем случае равен нулю, а скорее даже отрицательное значение имеет.

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Гость

11:34:03 16-08-2023

Гость (11:13:40 16-08-2023) Гость (10:51:21 16-08-2023) Данилов,ты что-ли мостост... Не Данилов, а Данилин

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78787

12:44:26 16-08-2023

нехватит им балок,максимум на пятую,а шестую заказывать будут

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Гость

12:54:34 16-08-2023

78787 (12:44:26 16-08-2023) нехватит им балок,максимум на пятую,а шестую заказывать буду... Ещё один "специалист"... Ну там-то все тупые, арифметику не знают, посчитать не могут. А ты у нас молодец, всё знаешь.

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Элен без ребят

01:01:07 20-08-2023

Гость (12:54:34 16-08-2023) Ещё один "специалист"... Ну там-то все тупые, арифметику не ... а куда деваться специалистам широкого профиля? ковидла закончилась, СВО без их советов обходится, вот и подались мамкины вирусологи- политологи в мостостроители.

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Спец

21:41:35 18-08-2023

Однозначно не успеют такими темпами работы к 30ноября!

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Гость

09:43:20 20-08-2023

А что-то железки то ржавые ложут.

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MONEY

20:17:38 20-08-2023

Гость (09:43:20 20-08-2023) А что-то железки то ржавые ложут.... заплати миллиардик и будут тебе свежие стальные железки

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