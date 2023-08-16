Обрастает сталью. Как на Новом рынке идет строительство моста
Рабочие в "технологическое окно" за одну ночь установили четвертую из шести балок основного пролета
16 августа 2023, 06:25, ИА Амител
На проспекте Ленина продолжается реконструкция путепровода. На днях тут приступили к обустройству подъездов к будущему мосту. Рабочие убирают старый асфальт, после чего начнется подготовка к укладке новой проезжей части и тротуаров, сообщает Telegram-канал "Мост".
Кроме того, между третьей и четвертой опорами установили четвертую 48-метровую балку. Все шесть балок планируют смонтировать до конца месяца. После этого начнется укладка проезжей части.
Напомним, ремонт двух путепроводов на Новом рынке идет уже больше года, он начался 21 мая 2022 года, когда мост полностью закрыли, и в городе изменилась схема движения транспорта. Завершиться он должен к 30 ноября 2023 года.
Как выглядит мост сейчас – в нашем фоторепортаже.
06:33:59 16-08-2023
Старые опоры между путями убирать что ли не стали?
08:03:10 16-08-2023
Гость (06:33:59 16-08-2023) Старые опоры между путями убирать что ли не стали?... они еще новые переживут
08:26:04 16-08-2023
Гость (08:03:10 16-08-2023) они еще новые переживут ... Ну тебе-то, мостостроителю с мировым именем верить можно, ты же по-любому всё знаешь.
10:51:21 16-08-2023
Гость (08:26:04 16-08-2023) Ну тебе-то, мостостроителю с мировым именем верить можно, ты... Данилов,ты что-ли мостостроитель?
11:13:40 16-08-2023
Гость (10:51:21 16-08-2023) Данилов,ты что-ли мостостроитель? ... А кто такой Данилов? Я не знаю кто такой Данилов, но точно знаю, что авторитет комментатора из интернета в любой области, особенно что касается строительства мостов, в лучшем случае равен нулю, а скорее даже отрицательное значение имеет.
11:34:03 16-08-2023
Гость (11:13:40 16-08-2023) Гость (10:51:21 16-08-2023) Данилов,ты что-ли мостост... Не Данилов, а Данилин
12:44:26 16-08-2023
нехватит им балок,максимум на пятую,а шестую заказывать будут
12:54:34 16-08-2023
78787 (12:44:26 16-08-2023) нехватит им балок,максимум на пятую,а шестую заказывать буду... Ещё один "специалист"... Ну там-то все тупые, арифметику не знают, посчитать не могут. А ты у нас молодец, всё знаешь.
01:01:07 20-08-2023
Гость (12:54:34 16-08-2023) Ещё один "специалист"... Ну там-то все тупые, арифметику не ... а куда деваться специалистам широкого профиля? ковидла закончилась, СВО без их советов обходится, вот и подались мамкины вирусологи- политологи в мостостроители.
21:41:35 18-08-2023
Однозначно не успеют такими темпами работы к 30ноября!
09:43:20 20-08-2023
А что-то железки то ржавые ложут.
20:17:38 20-08-2023
Гость (09:43:20 20-08-2023) А что-то железки то ржавые ложут.... заплати миллиардик и будут тебе свежие стальные железки