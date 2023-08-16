Обрастает сталью. Как на Новом рынке идет строительство моста

Рабочие в "технологическое окно" за одну ночь установили четвертую из шести балок основного пролета

16 августа 2023, 06:25, ИА Амител





































































































Строительство моста на Новом рынке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На проспекте Ленина продолжается реконструкция путепровода. На днях тут приступили к обустройству подъездов к будущему мосту. Рабочие убирают старый асфальт, после чего начнется подготовка к укладке новой проезжей части и тротуаров, сообщает Telegram-канал "Мост".

Кроме того, между третьей и четвертой опорами установили четвертую 48-метровую балку. Все шесть балок планируют смонтировать до конца месяца. После этого начнется укладка проезжей части.

Напомним, ремонт двух путепроводов на Новом рынке идет уже больше года, он начался 21 мая 2022 года, когда мост полностью закрыли, и в городе изменилась схема движения транспорта. Завершиться он должен к 30 ноября 2023 года.

Как выглядит мост сейчас – в нашем фоторепортаже.