Как изменится движение по пешеходному мосту на путепроводе у ТЦ "Пионер" в Барнауле

Часть пешеходного моста перекроют, чтобы смонтировать пролётное строение путепровода

05 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Ограждение на пешеходном мосту на Новом рынке/ Фото: тг-канал "Мост"

Движение по пешеходному мосту на путепроводе у Нового рынка в июле изменится — ходить по нему придётся по-другому, сообщает Телеграм-канал "Мост". Правда, запоминать новую схему долго не придётся. К чему именно нужно будет привыкать барнаульцам — ответил amic.ru.

Почему изменится движение?

Подрядчик "Барнаульское ДСУ №4" будет монтировать пролётное строение между третьей и четвёртой опорой на бывшем восьмипролётном путепроводе. Из-за того, что длина пролёта составит 48 метров, собирать его будут прямо на мосту, где организовано движение пешеходов. Лишь эта площадка подходит для сборки балок.

Как изменится движение?

Рабочие ограничат проход по широкой части перехода, там появится защитное ограждение. Движение организуют по тротуару. То есть, пройти по пешеходному мосту всё ещё можно будет, но не по всей его части.

Когда начнутся работы?

ДСУ №4 планирует начать работы на следующей неделе — с 10 июля. К концу этой недели (то есть к 9 июля) подрядчик перенесет ограждение строительной площадки и начнёт завозить металлоконструкции.

Какие работы сейчас идут на мосту?

Сейчас на малом и большом путепроводах уже смонтированы два пролёта, продолжается монтаж ещё одного пролёта между второй и третьей опорами. Идут и строительные работы.

В конце июня рабочие закончили монтаж пролетного строения между первой и второй опорами и смонтировали там восемь балок.

Полностью завершить монтаж пролётных строений планируется до середины августа, сообщает тг-канал "Мост". Параллельно будет идти обустройство проезжей части. В июле подрядчик намерен начать установку опалубки на первых двух пролетах. На трёхпролётном путепроводе строители армируют межбалочные швы и консоли пролетного строения, а также конструктивы будущих тротуаров.

Когда завершится ремонт моста?

Ремонт путепровода на Новом рынке должен завершиться, как и планировалось — к 30 ноября 2023 года.

Сколько уже идёт ремонт?

Ремонт двух путепроводов на Новом рынке идёт уже больше года, он начался 21 мая 2022 года, когда мост полностью закрыли на ремонт, и в городе изменилась схема движения транспорта. О том, как это было, можно прочитать здесь.