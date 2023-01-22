НОВОСТИОбразование

В российских школах изменят программу по литературе

Для изучения вернут ряд книг советских авторов и уберут те произведения, которые не прошли "проверку временем"

22 января 2023, 13:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Программа изучения литературы в российских школах изменится уже в этом году. Об этом рассказал первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин.

"Как минимум целый ряд произведений советских авторов – это "Молодая гвардия" Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же "Горячий снег" — должны вернуться в школьную программу", – цитирует Вяткина РИА Новости.

Он также добавил, что из программы уберут произведения, которые "не прошли проверку временем". Вяткин заявил, что в этом вопросе исполнители инициативы будут опираться на мнение экспертов и родителей школьников.

 

Комментарии 15

  • Влиятельна литература * На неокрепшие умы * Я помню, как рыдал над книгой * Мумы
    22 января, Гость   Ответить
  • "Молодая гвардия" Александра Фадеева к литературе не имеет никакого отношения.
    22 января, Гость   Ответить
  • Обязательно вернуть Островского "Как закалялась сталь".Совершенно справедливо надо вернуть "Молодую гвардию". стихи советских поэтов о войне,написанных во время войны, романы о войне Бондарева, убрать безусловно ГУЛАГ и др.произведения нобелевского лауреата , Шаламова, можно ещё подумать.
    22 января, Гость   Ответить
  • Как противно, когда олигархическая власть примазывается к советскому прошлому и использует только худшую ее часть.
    22 января, Гость   Ответить
  • Необходимо порекомендовать ученикам для внеклассного чтения "Хижину дяди Тома" писательницы Гарриет Бичер-Стоу, "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена.Эти книги про то так как в США белые измывались над неграми.А в настоящее время те вроде как бы забыли об этом,
    22 января, Гость   Ответить
  • Правильно! Но не надо забывать и о шедеврах мировой литературы признанных человечеством. То ли русской то ли европейской то ли азиатской и других.
    22 января, Гость   Ответить
  • Обязательно вернуть...***Да хоть завозвращайся. Молодость свою ты все равно не вернешь.
    22 января, Гость   Ответить
  • .А в настоящее время те вроде как бы забыли об этом,------- кто забыл? негры? они сейчас как раз и отрываются на бывших бледнолицых "масса"
    22 января, Гость   Ответить
  • Гость, вы совершенно не поняли Муму. Если бы Герасим не утопил бы Муму, то Муму утопила бы Герасима.
    22 января, Гость   Ответить
  • "Архипелаг" антисемитский убрать однозначно. Солженицын перечисляет фамилии всех руководителей ГУЛАГа, там почему-то совсем нет русских фамилий. Явно, он это "из пальца высосал".
    22 января, Гость   Ответить
  • Кто читал "Архипелаг", знает, что много непотверждённых слухов выданы за действительные события. Да и оценка Солженицыным количества жертв ГУЛАГа, мягко говоря, чересчур завышена. Примерно так, как недавно умерший местный журналист видел в звезде на рождественской ёлке звезду большевистскую.
    22 января, Гость   Ответить
  • Считаю, что в школьную программу нужно ввести чтение Ленина В.И. И начинать с первого класса - читать много, чтобы к концу школы успеть.
    23 января, Гость   Ответить
  • Солженицын "оценил" число жертв Гулага в 10 миллионов.Настоящие же цифры по документам-643 тысячи были приговорены к расстрелу.Когда Познер в интервью спросил у жены Солженицына про цифру из книги её мужа,она ответила что эта цифра взята у кого-то,но тоже писателя.О котором никто не знает.Зато о этой цифре жертв Гулага(10 миллионов) "знают" миллионы читателей здесь и на Западе.
    23 января, Гость   Ответить
  • Про Ленина написано очень много хороших книг.Надо готовить наших детей к справедливому светлому будущему.
    23 января, Гость   Ответить
  • Про Ленина написано очень много хороших книг.Надо готовить наших детей к справедливому светлому будущему.----- ))))))))) Ваше светлое будущее уже построили....
    23 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров