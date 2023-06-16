Образовательные программы АлтГТУ вошли в Национальный рейтинг

Рейтинг позволяет корректно сопоставить все многообразие специальностей и направлений обучения российских вузов

16 июня 2023, 13:28, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Образовательные программы Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова вошли в первую и вторую лиги недавно опубликованного Предметного национального агрегированного рейтинга.

Вуз вошел в рейтинг по 17 укрупненным группам направлений подготовки:

"Архитектура";

"Информатика и вычислительная техника";

"Электро- и теплоэнергетика";

"Машиностроение";

"Химические технологии";

"Техника и технологии строительства";

"Промышленная экология и биотехнологии";

"Техника и технологии наземного транспорта";

"Информационная безопасность";

"Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии";

"Физико-технические науки и технологии";

"Техносферная безопасность и природообустройство";

"Технологии материалов";

"Управление в технических системах";

"Технологии легкой промышленности";

"Экономика и управление";

"Изобразительное и прикладные виды искусств".

По первым восьми перечисленным направлениям технический университет получил лучшие оценки. Это значит, что направления лидируют по показателям качества обучения, цитируемости научных работ, уровню зарплат занятых в IT-отрасли, а также по уровню образования, востребованности среди абитуриентов и международной интеграции.

Это показатель высокого уровня реализации программ и качества образования в целом.

Для вузов предметные рейтинги – это уникальный шанс сравнить уровень своих образовательных программ с подобными, реализующимися в других вузах. Профильным вузам предоставляется уникальная возможность увидеть свое положение на фоне коллег по отрасли.