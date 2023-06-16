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Образовательные программы АлтГТУ вошли в Национальный рейтинг

Рейтинг позволяет корректно сопоставить все многообразие специальностей и направлений обучения российских вузов

16 июня 2023, 13:28, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза
АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Образовательные программы Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова вошли в первую и вторую лиги недавно опубликованного Предметного национального агрегированного рейтинга.

Вуз вошел в рейтинг по 17 укрупненным группам направлений подготовки:

  • "Архитектура";
  • "Информатика и вычислительная техника";
  • "Электро- и теплоэнергетика";
  • "Машиностроение";
  • "Химические технологии";
  • "Техника и технологии строительства";
  • "Промышленная экология и биотехнологии";
  • "Техника и технологии наземного транспорта";
  • "Информационная безопасность";
  • "Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии";
  • "Физико-технические науки и технологии";
  • "Техносферная безопасность и природообустройство";
  • "Технологии материалов";
  • "Управление в технических системах";
  • "Технологии легкой промышленности";
  • "Экономика и управление";
  • "Изобразительное и прикладные виды искусств".

По первым восьми перечисленным направлениям технический университет получил лучшие оценки. Это значит, что направления лидируют по показателям качества обучения, цитируемости научных работ, уровню зарплат занятых в IT-отрасли, а также по уровню образования, востребованности среди абитуриентов и международной интеграции.

Это показатель высокого уровня реализации программ и качества образования в целом.

Для вузов предметные рейтинги – это уникальный шанс сравнить уровень своих образовательных программ с подобными, реализующимися в других вузах. Профильным вузам предоставляется уникальная возможность увидеть свое положение на фоне коллег по отрасли.

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