Образовательные программы АлтГТУ вошли в Национальный рейтинг
Рейтинг позволяет корректно сопоставить все многообразие специальностей и направлений обучения российских вузов
16 июня 2023, 13:28, ИА Амител
Образовательные программы Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова вошли в первую и вторую лиги недавно опубликованного Предметного национального агрегированного рейтинга.
Вуз вошел в рейтинг по 17 укрупненным группам направлений подготовки:
- "Архитектура";
- "Информатика и вычислительная техника";
- "Электро- и теплоэнергетика";
- "Машиностроение";
- "Химические технологии";
- "Техника и технологии строительства";
- "Промышленная экология и биотехнологии";
- "Техника и технологии наземного транспорта";
- "Информационная безопасность";
- "Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии";
- "Физико-технические науки и технологии";
- "Техносферная безопасность и природообустройство";
- "Технологии материалов";
- "Управление в технических системах";
- "Технологии легкой промышленности";
- "Экономика и управление";
- "Изобразительное и прикладные виды искусств".
По первым восьми перечисленным направлениям технический университет получил лучшие оценки. Это значит, что направления лидируют по показателям качества обучения, цитируемости научных работ, уровню зарплат занятых в IT-отрасли, а также по уровню образования, востребованности среди абитуриентов и международной интеграции.
Это показатель высокого уровня реализации программ и качества образования в целом.
Для вузов предметные рейтинги – это уникальный шанс сравнить уровень своих образовательных программ с подобными, реализующимися в других вузах. Профильным вузам предоставляется уникальная возможность увидеть свое положение на фоне коллег по отрасли.
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