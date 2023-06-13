Рассказываем, кто проходит такое переобучение

13 июня 2023, 14:27, ИА Амител

Фото: АлтГТУ

"Информационная безопасность" – так называется программа профессиональной переподготовки в Алтайском государственном техническом университете. За Уралом такая есть только у нас в регионе и в Томске (ее реализует Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники). С запросом о прохождении переподготовки сотрудников в алтайский "Политех" регулярно обращаются предприятия Сибири и Дальнего Востока.

Что это за программа?

Программа включает комплекс предметов по направлению информационных технологий. Ее открыли после вступления в силу закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ". По закону, в организациях этой самой критической информационной инфраструктуры должен быть сотрудник, отвечающий за защиту персональных данных и имеющий профильное образование в области информационной безопасности.

"Часть предприятий, конечно, закрывают потребность в таких специалистах, но некоторые не могут провести реорганизацию или нанять нового сотрудника. Тогда и приходят к нам учиться. Программа предполагает комплекс предметов, связанных с IT*-отраслью, но она вполне посильная всем желающим. В свое время у нас учился целый поток юристов, и они все отлично освоили", – рассказал руководитель программы в АлтГТУ, заведующий кафедрой информатики, вычислительной техники и информационной безопасности Александр Якунин.

По его словам, выпускников направления подготовки "Информационная безопасность" разбирают еще на выпускных курсах.

Кто там учится?

Выпускник АлтГТУ Евгений Котюгин работает главным инженером Заринской сетевой компании. Он окончил технический университет около 20 лет назад, но теперь вернулся, чтобы пройти профессиональную переподготовку.

"Профессиональная переподготовка была обусловлена новыми требованиями законодательства – один из заместителей руководителя должен иметь профильное образование в области информационной безопасности или, как в моем случае, профессиональную переподготовку. Обучение проходило в течение четырех месяцев. Программа очень интересная, включает много спецкурсов, таких как "Криптографические методы защиты информации", – поделился Евгений Котюгин.

*IT (Айти)