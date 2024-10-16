Общегородской субботник отменили в Барнауле из-за погоды

Власти планируют провести три "чистых четверга"

16 октября 2024, 18:31, ИА Амител

Заснеженная листва / Фото: pxhere.com/ru/photo/1024586

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдаются в городе на этой неделе, было принято решение отменить общегородской субботник в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Однако, несмотря на это, месячник осенней санитарной очистки и благоустройства в городе будет продолжен. В рамках этого мероприятия планируется провести еще три "чистых четверга" – 17, 24 и 31 октября.

Городские службы продолжат уборку дорог, общественных пространств и придомовых территорий. Также будет продолжаться вывоз собранного мусора.

В зависимости от погодных условий будут проводиться экологические акции. К участию в них планируется привлечь предприятия промышленности и потребительского рынка, управляющие компании, студентов высших и средних учебных заведений, а также волонтеров.