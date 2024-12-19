Общение Владимира Путина с народом. Прямая трансляция

Президент почти пять часов отвечал на вопросы граждан и журналистов

19 декабря 2024, 16:11, ИА Амител

Президент России Владимир Путин подвел итоги года. На этот раз прямую линию вновь объединили с большой пресс-конференцией.

Общение главы государства с гражданами и журналистами продлилось ровно 4,5 часа. Путин ответил на ряд вопросов, касающихся цен на продукты, социальной поддержки, жилья, выплат и так далее.