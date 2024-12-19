Закулисье прямой линии Путина. Фото подготовки к общению президента с народом

Представители некоторых регионов пришли на мероприятие в национальных костюмах

19 декабря 2024, 15:15, ИА Амител

Подготовка к прямой линии Путина / Фото: amic.ru

В Москве в Гостином дворе идет подготовка к прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Напомним, в 2024 году эти два формата общения вновь будут совмещены, начнется мероприятие в 12:00 по московскому времени.

Со всей России на прямую линию приехали журналисты и представители регионов, некоторые – в национальных костюмах. От Алтайского края участие примут: главный редактор amic.ru Елена Пацар и корреспонденты "Катуни 24" (Елена Самарина), "Вестей Алтай" (Леонид Хиль) и "Алтайской правды" (Татьяна Кочетыгова).

Для журналистов работает буфет. Правда, все угощения быстро закончились.

"Все спрашивают друг у друга, где дают пирожки", – отметила главный редактор amic.ru.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", а также интернет-порталы, в том числе и amic.ru.

Количество обращений на прямую линию превысило 2 млн. Одним из самых актуальных вопросов стал рост цен на продукты.