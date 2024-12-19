Закулисье прямой линии Путина. Фото подготовки к общению президента с народом
Представители некоторых регионов пришли на мероприятие в национальных костюмах
19 декабря 2024, 15:15, ИА Амител
В Москве в Гостином дворе идет подготовка к прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Напомним, в 2024 году эти два формата общения вновь будут совмещены, начнется мероприятие в 12:00 по московскому времени.
Со всей России на прямую линию приехали журналисты и представители регионов, некоторые – в национальных костюмах. От Алтайского края участие примут: главный редактор amic.ru Елена Пацар и корреспонденты "Катуни 24" (Елена Самарина), "Вестей Алтай" (Леонид Хиль) и "Алтайской правды" (Татьяна Кочетыгова).
Для журналистов работает буфет. Правда, все угощения быстро закончились.
"Все спрашивают друг у друга, где дают пирожки", – отметила главный редактор amic.ru.
Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", а также интернет-порталы, в том числе и amic.ru.
Количество обращений на прямую линию превысило 2 млн. Одним из самых актуальных вопросов стал рост цен на продукты.
16:12:28 19-12-2024
Какой в этом смысл, если все ответы приготовлены заранее?
16:36:06 19-12-2024
в общем пару дней можно не смотреть новости вообще
16:37:55 19-12-2024
Гость (16:36:06 19-12-2024) в общем пару дней можно не смотреть новости вообще... просто застенографируйте сказанное
16:44:10 19-12-2024
Musik (16:37:55 19-12-2024) просто застенографируйте сказанное... а там ничего нового...
20:43:58 19-12-2024
Musik (16:37:55 19-12-2024) просто застенографируйте сказанное...
Мусик, когда тебя в дурке запрут? Правда, ну надоел уже! Позоришь наш город своей глупостью! Даже уже не глупостью, а каким-то упертым идиотизмом!
20:24:14 19-12-2024
Гость (16:44:10 19-12-2024) а там ничего нового...... Значит вступайте в ЕР и давайте уже начинайте работать.