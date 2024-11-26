Общественник предложил запретить пропаганду магии в России
По мнению Ярошенко, это снижает уровень критического мышления граждан
26 ноября 2024, 17:41, ИА Амител
В России следует запретить пропаганду магии, в том числе и шоу вроде "Битвы экстрасенсов". Как сообщает "360", об этом заявил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко.
Он объяснил, что такие меры помогут защитить общество, укрепят национальное самосознание и повысят уровень критического мышления людей. Телевизионные шоу о магии, по мнению Ярошенко, формируют у их фанатов искаженное и некритическое восприятие реальности.
"Люди начинают воспринимать магические явления, экстрасенсорику и другие псевдонаучные концепции как научно обоснованные или реально действующие механизмы", – отметил эксперт.
В результате люди становятся подверженными различным манипуляциям. Кроме того, магическая пропаганда имеет негативное влияние на научную отрасль.
"Запрет магической пропаганды и подобных шоу стал бы шагом к популяризации научных знаний, повышению уровня образования и осознанности граждан", – пояснил политолог.
17:57:34 26-11-2024
Ага. Рен-ТВ и ТНТ станут исключительно научно-популярными каналами.
18:04:43 26-11-2024
Даже депутаты понимают!
18:08:31 26-11-2024
Человек с критическим мышлением будет вопросы задавать всякие разные. Зачем это?🤔😂
18:16:02 26-11-2024
Фильмы и объявления: гадалки, порча, приворот ,знахарка,... Пора это прекратить!
23:53:46 26-11-2024
Гость (18:16:02 26-11-2024) Фильмы и объявления: гадалки, порча, приворот ,знахарка,... ...
Угу, а зная наших депутатов, также будут запрещены "Чародеи" 1982 г, "Вечера на хуторе близ Диканьки" и Гарри Поттер
20:30:19 26-11-2024
Цыганок не запрещайте! Мне 60 лет назад нагадала - всё сбылось.
06:33:38 27-11-2024
Как быть с религией? По сути та же магия.
08:42:50 27-11-2024
если уж фильм Б. Соболева не справился, то никакой запрет не спасет этих несчастных людей. я на деле проверила: настоятельно попросила знакомую, зависимую от экстрасенсов всех мастей, посмотреть фильм. она посмотрела и через месяц взяла кредит и уехала на прием к победителю битвы на ТНТ. за 500 тыщ.
08:51:56 27-11-2024
Надо начинать с религии...Магия - это детские игры в сравнении с религиозным бредом.
12:00:01 27-11-2024
Политологи и прочее дермо за 30 лет довели страну до такого состояния что только на магию и уповать остается
15:49:02 27-11-2024
Гость (12:00:01 27-11-2024) Политологи и прочее дермо за 30 лет довели страну до такого ... до какого* все сыты богаты, капстрой же