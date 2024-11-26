Общественник предложил запретить пропаганду магии в России

По мнению Ярошенко, это снижает уровень критического мышления граждан

26 ноября 2024, 17:41, ИА Амител

Магические атрибуты / Фото: unsplash.com / Joanna Kosinska

В России следует запретить пропаганду магии, в том числе и шоу вроде "Битвы экстрасенсов". Как сообщает "360", об этом заявил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко.

Он объяснил, что такие меры помогут защитить общество, укрепят национальное самосознание и повысят уровень критического мышления людей. Телевизионные шоу о магии, по мнению Ярошенко, формируют у их фанатов искаженное и некритическое восприятие реальности.

"Люди начинают воспринимать магические явления, экстрасенсорику и другие псевдонаучные концепции как научно обоснованные или реально действующие механизмы", – отметил эксперт.

В результате люди становятся подверженными различным манипуляциям. Кроме того, магическая пропаганда имеет негативное влияние на научную отрасль.