НОВОСТИОбщество

Общественник предложил запретить пропаганду магии в России

По мнению Ярошенко, это снижает уровень критического мышления граждан

26 ноября 2024, 17:41, ИА Амител

Магические атрибуты / Фото: unsplash.com / Joanna Kosinska
Магические атрибуты / Фото: unsplash.com / Joanna Kosinska

В России следует запретить пропаганду магии, в том числе и шоу вроде "Битвы экстрасенсов". Как сообщает "360", об этом заявил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко.

Он объяснил, что такие меры помогут защитить общество, укрепят национальное самосознание и повысят уровень критического мышления людей. Телевизионные шоу о магии, по мнению Ярошенко, формируют у их фанатов искаженное и некритическое восприятие реальности.

"Люди начинают воспринимать магические явления, экстрасенсорику и другие псевдонаучные концепции как научно обоснованные или реально действующие механизмы", – отметил эксперт.

В результате люди становятся подверженными различным манипуляциям. Кроме того, магическая пропаганда имеет негативное влияние на научную отрасль.

"Запрет магической пропаганды и подобных шоу стал бы шагом к популяризации научных знаний, повышению уровня образования и осознанности граждан", – пояснил политолог.

запреты

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

17:57:34 26-11-2024

Ага. Рен-ТВ и ТНТ станут исключительно научно-популярными каналами.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:04:43 26-11-2024

Даже депутаты понимают!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:08:31 26-11-2024

Человек с критическим мышлением будет вопросы задавать всякие разные. Зачем это?🤔😂

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:16:02 26-11-2024

Фильмы и объявления: гадалки, порча, приворот ,знахарка,... Пора это прекратить!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:53:46 26-11-2024

Гость (18:16:02 26-11-2024) Фильмы и объявления: гадалки, порча, приворот ,знахарка,... ...
Угу, а зная наших депутатов, также будут запрещены "Чародеи" 1982 г, "Вечера на хуторе близ Диканьки" и Гарри Поттер

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:19 26-11-2024

Цыганок не запрещайте! Мне 60 лет назад нагадала - всё сбылось.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:33:38 27-11-2024

Как быть с религией? По сути та же магия.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:42:50 27-11-2024

если уж фильм Б. Соболева не справился, то никакой запрет не спасет этих несчастных людей. я на деле проверила: настоятельно попросила знакомую, зависимую от экстрасенсов всех мастей, посмотреть фильм. она посмотрела и через месяц взяла кредит и уехала на прием к победителю битвы на ТНТ. за 500 тыщ.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

08:51:56 27-11-2024

Надо начинать с религии...Магия - это детские игры в сравнении с религиозным бредом.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:01 27-11-2024

Политологи и прочее дермо за 30 лет довели страну до такого состояния что только на магию и уповать остается

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:02 27-11-2024

Гость (12:00:01 27-11-2024) Политологи и прочее дермо за 30 лет довели страну до такого ... до какого* все сыты богаты, капстрой же

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров