Выпуск "Битвы экстрасенсов" про странные смерти в Барнауле покажут 27 мая

В новом выпуске шоу расскажут о тайне алтайской семьи

26 мая 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: ТНТ

Выпуск "Экстрасенсы. Битва сильнейших", снятый в Барнауле, выйдет в эфир 27 мая в 19:00 на телеканале ТНТ.

По сюжету, жительница Барнаула Юлия обратилась в редакцию шоу. Женщина написала, что её 23-летний сын и 19-летний племянник погибли при странных обстоятельствах. Обоих не стало в феврале.

Далее была третья смерть – брат мужа, который буквально сгнил заживо. Врачи не могли поставить диагноз ранее полному сил и здоровья мужчине.

Юлия и её семья считают, что на них наложено родовое проклятие. Так ли это, вы сможете узнать уже завтра в новом выпуске шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на ТНТ.

Чтобы расследовать эту череду печальных событий, в Барнаул прибыли победитель 18-го сезона "Битвы Экстрасенсов" Константин Гецати, победитель 14-го сезона Александр Шепс и победительница 16-го сезона Виктория Райдос.

Юлия отметила, что она всегда верила в эзотерику, на съёмках её эмоции зашкаливали: "Это особое чувство при личном общении с экстрасенсами. Всё передали с точностью на 100%". До участия в шоу Юлия уже обращалась к бабушке, которая заговаривает и лечит. Конкретно её она лечила от тоски после смерти сына.