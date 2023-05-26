Выпуск "Битвы экстрасенсов" про странные смерти в Барнауле покажут 27 мая
В новом выпуске шоу расскажут о тайне алтайской семьи
26 мая 2023, 10:50, ИА Амител
Выпуск "Экстрасенсы. Битва сильнейших", снятый в Барнауле, выйдет в эфир 27 мая в 19:00 на телеканале ТНТ.
По сюжету, жительница Барнаула Юлия обратилась в редакцию шоу. Женщина написала, что её 23-летний сын и 19-летний племянник погибли при странных обстоятельствах. Обоих не стало в феврале.
Далее была третья смерть – брат мужа, который буквально сгнил заживо. Врачи не могли поставить диагноз ранее полному сил и здоровья мужчине.
Юлия и её семья считают, что на них наложено родовое проклятие. Так ли это, вы сможете узнать уже завтра в новом выпуске шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на ТНТ.
Чтобы расследовать эту череду печальных событий, в Барнаул прибыли победитель 18-го сезона "Битвы Экстрасенсов" Константин Гецати, победитель 14-го сезона Александр Шепс и победительница 16-го сезона Виктория Райдос.
Юлия отметила, что она всегда верила в эзотерику, на съёмках её эмоции зашкаливали: "Это особое чувство при личном общении с экстрасенсами. Всё передали с точностью на 100%". До участия в шоу Юлия уже обращалась к бабушке, которая заговаривает и лечит. Конкретно её она лечила от тоски после смерти сына.
"После смерти сына у меня не осталось чувств. Конечно, я рада, что ко мне приехали самые сильные экстрасенсы, дали возможность услышать сына, почувствовала сжатие руки, мой Ваня именно так сжимал. Чувство какое-то не объяснимое, всё-таки это сверхъестественное. С души упал тяжкий груз, мне дали понять, что мой сын не самоубийца. По общему впечатлению могу сказать, что экстрасенсы реально сильные, всё знают и всё видят", – пояснила Юлия.
11:18:02 26-05-2023
что они там все курят..........какие экстрасенсы, всё это ерунда
11:57:56 26-05-2023
Просто шоу - ничего необычного. Помнится когда шел Дом-2. все наивно верили что там все взаправду. Любое шоу это выдумка. Так же взять Холостяка. и кучу других.
12:57:34 26-05-2023
Гость (11:57:56 26-05-2023) Просто шоу - ничего необычного. Помнится когда шел Дом-2. вс... Прям всё-всё выдумка? В шоу "Пусть говорят" однажды видели сюжет про знакомую семью, там всё была правда про них. Мы эту семью хорошо знаем, девочка училась у нас же. И проблемы все их знали. И про них никакой выдумки не было, было как есть.
12:59:21 26-05-2023
Спасибо! Посмотрим. Мы в этом подъезде много лет жили раньше, возможно, даже знаем семью, которая участвовала в этом выпуске.
14:02:08 26-05-2023
Пусть говорят та еще шняга.
14:32:25 26-05-2023
Гость (14:02:08 26-05-2023) Пусть говорят та еще шняга.... Это почему это? Вон про убийство Рохлова очень хорошо и справедливо показали. Жаль только, Ворогушина ушла от ответственности.
15:57:42 26-05-2023
смотрите фильм "идите к чёрту"
21:02:21 27-05-2023
Гость (15:57:42 26-05-2023) смотрите фильм "идите к чёрту"... Идущие к чёрту