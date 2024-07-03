Общественники помогли организовать праздник для выпускников алтайского колледжа

Студентов порадовали танцами и бесплатным попкорном

03 июля 2024, 12:45, ИА Амител

Выпускной студентов Алтайского политехнического колледжа / Фото: "Новые люди"

Общественники из проекта "Городской патруль" при поддержке "Новых людей" помогли организовать праздник для выпускников Алтайского политехнического колледжа, сообщили amic.ru в пресс-службе партии.

Всего техникум окончили почти сто студентов, среди которых и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для всех них сделали праздничную программу, которая включала танцы, креативную фотозону и бесплатный попкорн.

Руководитель проекта "Городской патруль" Сергей Пучков поздравил выпускников и пожелал им удачи и упорства для покорения новых вершин.

"Каждый человек заслуживает праздника и радости в такой важный момент своей жизни, как выпускной. Зная, что многие из выпускников могут столкнуться с трудностями из-за ограниченных возможностей, мы решили поддержать их. Мы уверены, что любая поддержка может изменить чью-то жизнь к лучшему или хотя бы сделать ее немного краше", – отметил он.

"Городской патруль" – это общественный проект, который реализуется при поддержке партии "Новые люди". Волонтеры называют себя командой "тех, кому не все равно". Активисты проекта занимаются помощью Барнаулу и его жителям, проводят экологические и волонтерские акции.