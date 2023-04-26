Общественники предупредили о "пороховой бочке" из сухих веток в центре Барнаула

Представители ОНФ рассказали о "пороховой бочке" из сухих веток, которая скопилась в центре Барнаула. Пост опубликовали в соцсетях организации.

"А всё потому, что под опорами ЛЭП в Центральном районе энергетики растительность выпилили. И тут же бросили. Да и выпилили только после предписания Ростехнадзора, по нашему сигналу 24 апреля побывали здесь с рейдом. На следующий день сухостой был вывезен. До этого же большой объём порубочных остатков никто не торопился убирать. А местные подростки то и дело норовили поджечь их", – сказано в сообщении.