В Барнауле каждый пятнадцатый житель выйдет в пятницу на массовый субботник

От мусора и веток очистят не только улицы, но и русло с берегом Пивоварки

26 апреля 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле в пятницу, 28 апреля, состоится общегородской субботник, сообщает мэрия.

"Планируется задействовать около 45 тысяч человек – это сотрудники организаций и муниципальные служащие, депутаты и общественники, студенты и учащиеся, волонтёры, активные жители. На уборку выйдут больше 130 единиц спецтехники, запланированы 53 экологические акции", – говорится в сообщении.

От мусора и веток очистят не только улицы, но и русло с берегом Пивоварки. Также наведут порядок возле памятников и мемориалов.

В числе мест, где пройдёт уборка, – парк "Юбилейный", Демидовская площадь, сквер Пушкина, парк "Центральный", парк "Изумрудный", аллея Целинников, аллеи по улицам Юрина, Георгия Исакова и Аванесова, скверы Химиков, Десантников, Стахановском, Победы.

Также уборку проведут в зелёных зонах по улице Смирнова, на пересечениях улиц Шумакова и 50 лет СССР, Павловского тракта и улицы Новороссийской, проспекта Красноармейского и улицы Партизанской, в берёзовой роще в Новосиликатном микрорайоне.

Присоединиться к акции может каждый желающий. Все вопросы по телефонам: