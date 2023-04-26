В Барнауле каждый пятнадцатый житель выйдет в пятницу на массовый субботник
От мусора и веток очистят не только улицы, но и русло с берегом Пивоварки
26 апреля 2023, 17:50, ИА Амител
В Барнауле в пятницу, 28 апреля, состоится общегородской субботник, сообщает мэрия.
"Планируется задействовать около 45 тысяч человек – это сотрудники организаций и муниципальные служащие, депутаты и общественники, студенты и учащиеся, волонтёры, активные жители. На уборку выйдут больше 130 единиц спецтехники, запланированы 53 экологические акции", – говорится в сообщении.
От мусора и веток очистят не только улицы, но и русло с берегом Пивоварки. Также наведут порядок возле памятников и мемориалов.
В числе мест, где пройдёт уборка, – парк "Юбилейный", Демидовская площадь, сквер Пушкина, парк "Центральный", парк "Изумрудный", аллея Целинников, аллеи по улицам Юрина, Георгия Исакова и Аванесова, скверы Химиков, Десантников, Стахановском, Победы.
Также уборку проведут в зелёных зонах по улице Смирнова, на пересечениях улиц Шумакова и 50 лет СССР, Павловского тракта и улицы Новороссийской, проспекта Красноармейского и улицы Партизанской, в берёзовой роще в Новосиликатном микрорайоне.
Присоединиться к акции может каждый желающий. Все вопросы по телефонам:
- Центральный район – 638-044;
- Железнодорожный район – 525-617;
- Октябрьский район – 665-195 или 240-949;
- Индустриальный район – 426-775;
- Ленинский район – 547-428.
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