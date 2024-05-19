SHAMAN признался, что не носит нижнее белье
По словам артиста, в нём нет смысла
19 мая 2024, 08:35, ИА Амител
Кадр из видео / SHAMAN на сцене
Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, признался в том, что не носит нижнее белье. Об этом он сказал в эфире программы "Ты не поверишь".
"Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы, а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было", – сказал SHAMAN.
Он также рассказал, что поклонницы на концертах нередко кидают ему на сцену свое исподнее. По словам Дронова, он не видит в этом ничего плохого, потому что каждому человеку иногда полезно похулиганить.
Ранее SHAMAN высказался об артистах, уехавших из России.
08:41:21 19-05-2024
Тепло и гигиенично
09:27:19 19-05-2024
Мда.
09:43:15 19-05-2024
Весь Алтайский край в шоке!!!
09:47:49 19-05-2024
Да правильно, зачем трусы носить? Их наверное дураки придумали. Так ты, Славик и штаны перестань носить - Потому что как бы - а зачем?
13:03:18 19-05-2024
Гость (09:47:49 19-05-2024) Да правильно, зачем трусы носить? Их наверное дураки придума... А куда он микрофон засунет?
10:07:26 19-05-2024
как же раньше жили без этой информации?
12:19:12 19-05-2024
Гость (10:07:26 19-05-2024) как же раньше жили без этой информации? ... Вот как теперь жить с ЭТОЙ информацией?)))
11:38:00 19-05-2024
Зачем попу вытирать завтра же опять какать)))
13:05:06 19-05-2024
Значит у него маленький
13:06:00 19-05-2024
По словам артиста, в нём нет смысла - всё верно. В этом артисте смысла нет
13:21:16 19-05-2024
Фу. Он - русский?!
10:48:48 20-05-2024
Гость (13:21:16 19-05-2024) Фу. Он - русский?!... Угу. Он идет до конца. Всему миру назло. И все такое
19:17:29 20-05-2024
Гость (13:21:16 19-05-2024) Фу. Он - русский?!... Какой он русский. с такой фамилией. которая еще и пишется латиницей.
14:08:07 19-05-2024
Ужос-то какой, как без труселей-то ?!
16:07:29 19-05-2024
Это чтобы поющими трусами не называли...))
19:18:01 20-05-2024
Гость (16:07:29 19-05-2024) Это чтобы поющими трусами не называли...))... Модно назвать !поющий без трусов"!
19:16:18 20-05-2024
Зачем нам знать, что носит какой-то полупокер?