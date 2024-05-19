SHAMAN признался, что не носит нижнее белье

По словам артиста, в нём нет смысла

19 мая 2024, 08:35, ИА Амител

Кадр из видео / SHAMAN на сцене

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, признался в том, что не носит нижнее белье. Об этом он сказал в эфире программы "Ты не поверишь".

"Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы, а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было", – сказал SHAMAN.

Он также рассказал, что поклонницы на концертах нередко кидают ему на сцену свое исподнее. По словам Дронова, он не видит в этом ничего плохого, потому что каждому человеку иногда полезно похулиганить.

Ранее SHAMAN высказался об артистах, уехавших из России.