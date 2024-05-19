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SHAMAN признался, что не носит нижнее белье

По словам артиста, в нём нет смысла

19 мая 2024, 08:35, ИА Амител

Кадр из видео / SHAMAN на сцене
Кадр из видео / SHAMAN на сцене

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, признался в том, что не носит нижнее белье. Об этом он сказал в эфире программы "Ты не поверишь".

"Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы, а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было", – сказал SHAMAN.

Он также рассказал, что поклонницы на концертах нередко кидают ему на сцену свое исподнее. По словам Дронова, он не видит в этом ничего плохого, потому что каждому человеку иногда полезно похулиганить. 

Ранее SHAMAN высказался об артистах, уехавших из России.

Знаменитости

Комментарии 17

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Олег

08:41:21 19-05-2024

Тепло и гигиенично

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Гость

09:27:19 19-05-2024

Мда.

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Иван

09:43:15 19-05-2024

Весь Алтайский край в шоке!!!

  13 Нравится
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Гость

09:47:49 19-05-2024

Да правильно, зачем трусы носить? Их наверное дураки придумали. Так ты, Славик и штаны перестань носить - Потому что как бы - а зачем?

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Гость

13:03:18 19-05-2024

Гость (09:47:49 19-05-2024) Да правильно, зачем трусы носить? Их наверное дураки придума... А куда он микрофон засунет?

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Гость

10:07:26 19-05-2024

как же раньше жили без этой информации?

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ВВП

12:19:12 19-05-2024

Гость (10:07:26 19-05-2024) как же раньше жили без этой информации? ... Вот как теперь жить с ЭТОЙ информацией?)))

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Пана

11:38:00 19-05-2024

Зачем попу вытирать завтра же опять какать)))

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Гость

13:05:06 19-05-2024

Значит у него маленький

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Гость

13:06:00 19-05-2024

По словам артиста, в нём нет смысла - всё верно. В этом артисте смысла нет

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Гость

13:21:16 19-05-2024

Фу. Он - русский?!

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Гость

10:48:48 20-05-2024

Гость (13:21:16 19-05-2024) Фу. Он - русский?!... Угу. Он идет до конца. Всему миру назло. И все такое

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Гость

19:17:29 20-05-2024

Гость (13:21:16 19-05-2024) Фу. Он - русский?!... Какой он русский. с такой фамилией. которая еще и пишется латиницей.

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Ух

14:08:07 19-05-2024

Ужос-то какой, как без труселей-то ?!

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Гость

16:07:29 19-05-2024

Это чтобы поющими трусами не называли...))

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Гость

19:18:01 20-05-2024

Гость (16:07:29 19-05-2024) Это чтобы поющими трусами не называли...))... Модно назвать !поющий без трусов"!

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Гость

19:16:18 20-05-2024

Зачем нам знать, что носит какой-то полупокер?

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