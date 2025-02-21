Общественную баню в поселке Южном перестраивают под стоматологический центр
Работы должны закончить уже через несколько месяцев
21 февраля 2025, 06:15, ИА Амител
Двухэтажное здание на ул. Герцена, 12 (на въезде в поселок), в котором ранее располагался банно-прачечный комбинат, переделывают под стоматологический центр. Эскизы обновленного здания представляли на градсовете в мае 2023 года, однако комиссия их отклонила.
Несмотря на это, в июне 2024-го проект одобрила стройэкспертиза, а в августе предприниматель-инвестор получил в мэрии разрешение на строительство (реконструкцию). Сейчас участок огорожен забором, а строители заняты работами на уровне первого этажа.
Согласно представленному на градсовете проекту, стены первого и второго уровней здания сохранят (они выполнены из кирпича), но надстроят третий этаж из металлокаркаса с заполнением газобетоном. Внутри должны демонтировать перегородки, окна. Фасады также ожидает обновление: их утеплят, отделают клинкерным кирпичом и штукатуркой.
Здание ул. Герцена, 12, до реконструкции / Фото: "Яндекс Карты"
Интересно, что архитектор проекта на заседании заявлял, что реконструируемый объект будет использован под магазин-склад техники и электроники.
Так, внутри предполагались зоны ожидания, подготовки и выдачи товара, касса, склад и другие вспомогательные помещения. Второй этаж планировали отвести под склад (загрузка товара предполагалась с помощью подъемника), третий уровень – административные помещения.
Проект здания на ул. Герцена, 12 / Фото: АКБ "Инновация"
Однако вся разрешительная документация выдана на реконструкцию здания под специализированный стоматологический центр. Работы, согласно разрешению на строительство, требуется завершить до конца июня 2025 года.
08:46:24 21-02-2025
Старое здание давно снесено полностью, никаких стен не осталось.
08:59:14 21-02-2025
У бани был адрес: Чайковского,3. Там сейчас МАГНИТ и Фикс Прайс. А стоматологию строят на месте бывшей прачечной и алкашки для южанских гопников.
09:08:39 21-02-2025
По-моему, там дом будет. И, да, никакая это не реконструкция