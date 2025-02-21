Общественную баню в поселке Южном перестраивают под стоматологический центр

Работы должны закончить уже через несколько месяцев

21 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Проект здания на ул. Герцена, 12 / Фото: АКБ "Инновация"

Двухэтажное здание на ул. Герцена, 12 (на въезде в поселок), в котором ранее располагался банно-прачечный комбинат, переделывают под стоматологический центр. Эскизы обновленного здания представляли на градсовете в мае 2023 года, однако комиссия их отклонила.

Несмотря на это, в июне 2024-го проект одобрила стройэкспертиза, а в августе предприниматель-инвестор получил в мэрии разрешение на строительство (реконструкцию). Сейчас участок огорожен забором, а строители заняты работами на уровне первого этажа.

Согласно представленному на градсовете проекту, стены первого и второго уровней здания сохранят (они выполнены из кирпича), но надстроят третий этаж из металлокаркаса с заполнением газобетоном. Внутри должны демонтировать перегородки, окна. Фасады также ожидает обновление: их утеплят, отделают клинкерным кирпичом и штукатуркой.

Здание ул. Герцена, 12, до реконструкции / Фото: "Яндекс Карты"

Интересно, что архитектор проекта на заседании заявлял, что реконструируемый объект будет использован под магазин-склад техники и электроники.

Так, внутри предполагались зоны ожидания, подготовки и выдачи товара, касса, склад и другие вспомогательные помещения. Второй этаж планировали отвести под склад (загрузка товара предполагалась с помощью подъемника), третий уровень – административные помещения.

Проект здания на ул. Герцена, 12 / Фото: АКБ "Инновация"

Однако вся разрешительная документация выдана на реконструкцию здания под специализированный стоматологический центр. Работы, согласно разрешению на строительство, требуется завершить до конца июня 2025 года.