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Общественную баню в поселке Южном перестраивают под стоматологический центр

Работы должны закончить уже через несколько месяцев

21 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Проект здания на ул. Герцена, 12 / Фото: АКБ "Инновация"
Проект здания на ул. Герцена, 12 / Фото: АКБ "Инновация"

Двухэтажное здание на ул. Герцена, 12 (на въезде в поселок), в котором ранее располагался банно-прачечный комбинат, переделывают под стоматологический центр. Эскизы обновленного здания представляли на градсовете в мае 2023 года, однако комиссия их отклонила.

Несмотря на это, в июне 2024-го проект одобрила стройэкспертиза, а в августе предприниматель-инвестор получил в мэрии разрешение на строительство (реконструкцию). Сейчас участок огорожен забором, а строители заняты работами на уровне первого этажа. 

Согласно представленному на градсовете проекту, стены первого и второго уровней здания сохранят (они выполнены из кирпича), но надстроят третий этаж из металлокаркаса с заполнением газобетоном. Внутри должны демонтировать перегородки, окна. Фасады также ожидает обновление: их утеплят, отделают клинкерным кирпичом и штукатуркой.

Здание ул. Герцена, 12, до реконструкции / Фото: "Яндекс Карты"

Интересно, что архитектор проекта на заседании заявлял, что реконструируемый объект будет использован под магазин-склад техники и электроники.

Так, внутри предполагались зоны ожидания, подготовки и выдачи товара, касса, склад и другие вспомогательные помещения. Второй этаж планировали отвести под склад (загрузка товара предполагалась с помощью подъемника), третий уровень – административные помещения.

Проект здания на ул. Герцена, 12 / Фото: АКБ "Инновация"

Однако вся разрешительная документация выдана на реконструкцию здания под специализированный стоматологический центр. Работы, согласно разрешению на строительство, требуется завершить до конца июня 2025 года.

Барнаул строительство недвижимость архитектура проект

Комментарии 3

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Александр

08:46:24 21-02-2025

Старое здание давно снесено полностью, никаких стен не осталось.

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Гость

08:59:14 21-02-2025

У бани был адрес: Чайковского,3. Там сейчас МАГНИТ и Фикс Прайс. А стоматологию строят на месте бывшей прачечной и алкашки для южанских гопников.

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Гость

09:08:39 21-02-2025

По-моему, там дом будет. И, да, никакая это не реконструкция

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