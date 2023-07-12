Общественную палату Алтайского края вновь возглавил Юрий Шамков
Он был единственным кандидатом на пост
12 июля 2023, 11:25, ИА Амител
Фото: opak.alregn.ru
Юрий Шамков вновь возглавил Общественную палату Алтайского края.
Как пишет "Атмосфера", он оказался единственным кандидатом на этот пост.
Ранее Шамков был членом Совфеда и депутатом Алтайского Заксобрания.
Напомним, в конце июня в крае сформировали общественную палату восьмого созыва.
11:28:12 12-07-2023
Единственный кандидат от общественности. Верной дорогой идем,товарищи! Ещё бы добавили, что был когда-то в КПСС.
11:30:15 12-07-2023
Пусть озеро "Пионерское" вернут народу. Оно природный водоём.
15:13:09 12-07-2023
Радость, радость то какая для нас для простого народа. Побольше бы общественных палат, народных фронтов, просто фондов, молодых гвардий, волонтеров, ...... Глядишь бы и дела наладились.