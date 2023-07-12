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Общественную палату Алтайского края вновь возглавил Юрий Шамков

Он был единственным кандидатом на пост

12 июля 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: opak.alregn.ru
Фото: opak.alregn.ru

Юрий Шамков вновь возглавил Общественную палату Алтайского края.

Как пишет "Атмосфера", он оказался единственным кандидатом на этот пост.

Ранее Шамков был членом Совфеда и депутатом Алтайского Заксобрания.

Напомним, в конце июня в крае сформировали общественную палату восьмого созыва. 

Алтайский край Политика

Комментарии 3

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Гость

11:28:12 12-07-2023

Единственный кандидат от общественности. Верной дорогой идем,товарищи! Ещё бы добавили, что был когда-то в КПСС.

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Гость

11:30:15 12-07-2023

Пусть озеро "Пионерское" вернут народу. Оно природный водоём.

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Гость1

15:13:09 12-07-2023

Радость, радость то какая для нас для простого народа. Побольше бы общественных палат, народных фронтов, просто фондов, молодых гвардий, волонтеров, ...... Глядишь бы и дела наладились.

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