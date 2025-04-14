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Общественные территории обрабатывают от клещей в Барнауле

Жителей просят воздержаться от прогулок по газону и под кронами деревьев в ближайшие дни

14 апреля 2025, 13:30, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле начали обрабатывать общественные территории от клещей. Четырехкратную процедуру будут повторять до сентября. Об этом сообщили в мэрии.

Первичная дезинсекционная обработка стартовала 12 апреля. Ориентировочно она продлится в течение двух недель. Но реальные сроки все же зависят от погодных условий.

Информацию о проведении обработки разместили на временных информационных стендах. 

"В течение двух дней после обработки жителям необходимо воздержаться от длительных прогулок с детьми и животными по газонной части и под кронами деревьев на обработанной территории", – предупредили в администрации Барнаула.

В рамках контракта специалисты обработают 36 общественных территорий:

  • Нагорный парк;

  • зеленую зону от улицы Герцена, 6, до улицы Белинского;

  • у Дворца культуры "Южный" (фонтан);

  • улицу Куйбышева – от ДК "Южный" до проспекта Дзержинского (аллея Чепурко);

  • сквер у Мемориала воинам, погибшим в локальных войнах;

  • аллею ветеранов по ул. Аванесова;

  • у Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина;

  • площадь Сахарова;

  • площадь Советов;

  • сквер на площади Победы (Мемориал Славы);

  • улицу Георгия Исакова – от улицы Матросова до улицы 2-й Северо-Западной;

  • сквер 60 лет СССР;

  • сквер Семьи;

  • площадь Победы;

  • парк "Юбилейный";

  • зеленую зону в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова;

  • площадь Мира;

  • проспект Космонавтов – от улицы Малахова до проспекта Ленина;

  • улицу Георгия Исакова – от улицы 2-й Северо-Западной до улицы Солнечная Поляна;

  • сквер Химиков;

  • сквер им. Германа Титова;

  • проспект Космонавтов – от проспекта Калинина до проспекта Ленина;

  • сквер Киры Баева;

  • Зеленый сквер;

  • сквер Адмирала Кузнецова;

  • Павловский тракт – от улицы Малахова до улицы Попова;

  • Павловский тракт – от улицы Сельскохозяйственной до улицы Георгиева;

  • сквер "Взлетный";

  • площадь Жукова;

  • сквер в честь 40-летия Великой Победы;

  • улицу Власихинскую – от улицы Шумакова до улицы Лазурной (нечетная сторона);

  • ул. Георгиева – от улицы Энтузиастов до Павловского тракта;

  • Сквер "Космос" (улица 50 лет СССР, 14);

  • сквер "Афродита";

  • Павловский тракт – от улицы Попова до улицы Трактовой;

  • Мизюлинскую рощу.

Напомним, за прошедшую неделю от присасывания клещей в Алтайском крае пострадали 68 человек. Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники региона с жалобами на укусы членистоногих обратились 78 человек. Клещи присасывались к людям на 29 территориях региона. Более трех укушенных оказалось в Локтевском, Каменском, Петропавловском и Смоленском районах, а также в Рубцовске и в Барнауле.

Барнаул Сезон клещей

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