Общественные территории обрабатывают от клещей в Барнауле

Жителей просят воздержаться от прогулок по газону и под кронами деревьев в ближайшие дни

14 апреля 2025, 13:30, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле начали обрабатывать общественные территории от клещей. Четырехкратную процедуру будут повторять до сентября. Об этом сообщили в мэрии.

Первичная дезинсекционная обработка стартовала 12 апреля. Ориентировочно она продлится в течение двух недель. Но реальные сроки все же зависят от погодных условий.

Информацию о проведении обработки разместили на временных информационных стендах.

"В течение двух дней после обработки жителям необходимо воздержаться от длительных прогулок с детьми и животными по газонной части и под кронами деревьев на обработанной территории", – предупредили в администрации Барнаула.

В рамках контракта специалисты обработают 36 общественных территорий:

Нагорный парк;

зеленую зону от улицы Герцена, 6, до улицы Белинского;

у Дворца культуры "Южный" (фонтан);

улицу Куйбышева – от ДК "Южный" до проспекта Дзержинского (аллея Чепурко);

сквер у Мемориала воинам, погибшим в локальных войнах;

аллею ветеранов по ул. Аванесова;

у Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина;

площадь Сахарова;

площадь Советов;

сквер на площади Победы (Мемориал Славы);

улицу Георгия Исакова – от улицы Матросова до улицы 2-й Северо-Западной;

сквер 60 лет СССР;

сквер Семьи;

площадь Победы;

парк "Юбилейный";

зеленую зону в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова;

площадь Мира;

проспект Космонавтов – от улицы Малахова до проспекта Ленина;

улицу Георгия Исакова – от улицы 2-й Северо-Западной до улицы Солнечная Поляна;

сквер Химиков;

сквер им. Германа Титова;

проспект Космонавтов – от проспекта Калинина до проспекта Ленина;

сквер Киры Баева;

Зеленый сквер;

сквер Адмирала Кузнецова;

Павловский тракт – от улицы Малахова до улицы Попова;

Павловский тракт – от улицы Сельскохозяйственной до улицы Георгиева;

сквер "Взлетный";

площадь Жукова;

сквер в честь 40-летия Великой Победы;

улицу Власихинскую – от улицы Шумакова до улицы Лазурной (нечетная сторона);

ул. Георгиева – от улицы Энтузиастов до Павловского тракта;

Сквер "Космос" (улица 50 лет СССР, 14);

сквер "Афродита";

Павловский тракт – от улицы Попова до улицы Трактовой;

Мизюлинскую рощу.

Напомним, за прошедшую неделю от присасывания клещей в Алтайском крае пострадали 68 человек. Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники региона с жалобами на укусы членистоногих обратились 78 человек. Клещи присасывались к людям на 29 территориях региона. Более трех укушенных оказалось в Локтевском, Каменском, Петропавловском и Смоленском районах, а также в Рубцовске и в Барнауле.