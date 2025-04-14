Общественные территории обрабатывают от клещей в Барнауле
Жителей просят воздержаться от прогулок по газону и под кронами деревьев в ближайшие дни
14 апреля 2025, 13:30, ИА Амител
В Барнауле начали обрабатывать общественные территории от клещей. Четырехкратную процедуру будут повторять до сентября. Об этом сообщили в мэрии.
Первичная дезинсекционная обработка стартовала 12 апреля. Ориентировочно она продлится в течение двух недель. Но реальные сроки все же зависят от погодных условий.
Информацию о проведении обработки разместили на временных информационных стендах.
"В течение двух дней после обработки жителям необходимо воздержаться от длительных прогулок с детьми и животными по газонной части и под кронами деревьев на обработанной территории", – предупредили в администрации Барнаула.
В рамках контракта специалисты обработают 36 общественных территорий:
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Нагорный парк;
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зеленую зону от улицы Герцена, 6, до улицы Белинского;
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у Дворца культуры "Южный" (фонтан);
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улицу Куйбышева – от ДК "Южный" до проспекта Дзержинского (аллея Чепурко);
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сквер у Мемориала воинам, погибшим в локальных войнах;
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аллею ветеранов по ул. Аванесова;
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у Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина;
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площадь Сахарова;
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площадь Советов;
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сквер на площади Победы (Мемориал Славы);
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улицу Георгия Исакова – от улицы Матросова до улицы 2-й Северо-Западной;
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сквер 60 лет СССР;
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сквер Семьи;
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площадь Победы;
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парк "Юбилейный";
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зеленую зону в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова;
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площадь Мира;
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проспект Космонавтов – от улицы Малахова до проспекта Ленина;
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улицу Георгия Исакова – от улицы 2-й Северо-Западной до улицы Солнечная Поляна;
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сквер Химиков;
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сквер им. Германа Титова;
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проспект Космонавтов – от проспекта Калинина до проспекта Ленина;
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сквер Киры Баева;
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Зеленый сквер;
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сквер Адмирала Кузнецова;
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Павловский тракт – от улицы Малахова до улицы Попова;
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Павловский тракт – от улицы Сельскохозяйственной до улицы Георгиева;
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сквер "Взлетный";
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площадь Жукова;
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сквер в честь 40-летия Великой Победы;
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улицу Власихинскую – от улицы Шумакова до улицы Лазурной (нечетная сторона);
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ул. Георгиева – от улицы Энтузиастов до Павловского тракта;
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Сквер "Космос" (улица 50 лет СССР, 14);
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сквер "Афродита";
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Павловский тракт – от улицы Попова до улицы Трактовой;
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Мизюлинскую рощу.
Напомним, за прошедшую неделю от присасывания клещей в Алтайском крае пострадали 68 человек. Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники региона с жалобами на укусы членистоногих обратились 78 человек. Клещи присасывались к людям на 29 территориях региона. Более трех укушенных оказалось в Локтевском, Каменском, Петропавловском и Смоленском районах, а также в Рубцовске и в Барнауле.
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