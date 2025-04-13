В Алтайском крае число пострадавших от клещей за неделю выросло почти в десять раз

Пик активности этих членистоногих прогнозируется в мае

13 апреля 2025, 08:23, ИА Амител

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За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 68 жителей Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Для сравнения: неделей ранее зарегистрировали семь пострадавших.

Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники края с жалобами на укусы этих членистоногих обратились 78 человек.

Клещи присасывались к людям на 29 территориях региона. Более трех укушенных оказалось в Локтевском, Каменском, Петропавловском и Смоленском районах, а также в Рубцовске и в Барнауле.

Заболевших клещевыми инфекциями среди пострадавших лиц нет.

В ведомстве подчеркнули, что пик активности этих членистоногих прогнозируется в мае, однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.

Ранее в Барнауле заметили первых бабочек и комаров.