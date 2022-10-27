В Алтайском крае отремонтируют «грязную» дорогу, с которой переворачивались машины

Власти Алтайского края отремонтируют 10-километровый участок дороги Кытманово — Порошино — Клюквенный от села Порошино Кытмановского района до посёлка Клюквенного Троицкого района. Местные жители ранее жаловались в социальных сетях, что на дороге нет даже щебёнки, после малейшего дождя машины на ней застревают в грязи, автомобили буквально «стаскивает» с дороги. В 2022 и 2023 годах же участок должны привести в порядок, сообщили в алтайском Минтрансе.

На что жалуются люди?

По словам жителей, проблема с участком дороги Кытманово — Порошино — Клюквенный от села Порошино до посёлка Клюквенного Троицкого района существует уже не первый год. Люди рассказывают, что после дождей ездить по ней почти невозможно. Там то и дело случаются ЧП. Например, в 2019 году здесь перевернулся многотонный грузовик с картофелем.

Уже шесть лет жители пишут обращения в различные ведомства, но до 2022 года они результатов не приносили. Лишь в августе 2022 года Алтайский краевой суд обязал «Алтайавтодор» отремонтировать участок от села Порошино до посёлка Клюквенного. Но работы к середине октября так и не начались, рассказала местная жительница в группе «Барнаул 22».

Участок дороги Кытманово — Порошино — Клюквенный / Видео: сообщество «Барнаул 22»

Когда отремонтируют дорогу?

В краевом Минтрансе amic.ru ответили, что дорожники всё-таки начнут работы в 2022 году, они успеют отремонтировать три километра. Ещё семь километров сделают в 2023 году. Сейчас на участке уже идут работы по восстановлению верхних слоёв дорожной одежды, их планируется завершить в ноябре, отметили в ведомстве. После восстановления верхних слоёв там будет покрытие переходного типа в виде щебёнки.

При этом общая длина дороги Кытманово — Порошино — Клюквенный составляет 14,4 км. В 2021 году рабочие покрыли земляное полотно щебенистым грунтом на первых четырёх километрах трассы.

Сейчас по дороге ездит менее 100 автомобилей в сутки, сообщили в Минтрансе. В соцсетях рассказывают, что ею пользуются как местные жители, так и соседних сёл.

Напомним, что в октябре amic.ru писал о жалобах родителей учащихся барнаульской школы № 126 на плохое состояние участка дороги от улицы Совхозной до улицы Логовской в Барнауле. Недовольные отмечают, что дорога находится в ужасном состоянии и буквально утопает в грязи. При этом справа и слева — обвалы, на которых легко поскользнуться и упасть вниз. Уже 12 лет жители близлежащих домов пытаются добиться ремонта. В ответе на запрос amic.ru власти пообещали рассмотреть возможность ремонта в 2023 году.

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