10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Барнауле

10-летнего мальчика сбили в районе дома № 116 на улице Малахова в Барнауле. Как рассказали в ОГИБДД города Барнаула, 66-летняя женщина за рулем «Киа Пиканто» наехала на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные травмы, доставлен в ГБ 1 для оказания медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются, по данному факту назначена проверка.

Новости

Происшествия На Алтае пьяный сельчанин попал в аварию, в которой погибла его полугодовалая дочь

Напомним, что ранее СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что в регионе осудят ельчанина, который сел за руль пьяным и допустил аварию, в которой погибла его полугодовалая дочь.

Инцидент произошёл 29 августа. Мужчина в нетрезвом виде сел за руль автомобиля ВАЗ-1111, не справился с управлением и допустил опрокидывание ТС.