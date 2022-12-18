17 рейсов отменили и 20 рейсов задержали в московских аэропортах из-за непогоды

С начала месяца в столице выпало 112% от положенного по климатической норме количества осадков

18 декабря 2022, 14:54, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 20 рейсов и отменили 17.

Во Внуково шесть рейсов задержаны, десять отменены; в Домодедово задержаны восемь рейсов и один отменён; в Шереметьево шесть рейсов задержаны, шесть отменены.

Как отмечает РИА Новости, с начала месяца в столице выпало 112% от положенного по климатической норме количества осадков.