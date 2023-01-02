225 млн за день. Фильм «Чебурашка» поставил рекорд по кассовым сборам

В среднем на один сеанс в кинотеатр приходило почти по 80 человек

02 января 2023, 20:22, ИА Амител

Фото: kino-mir.ru

Художественный фильм «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко в стартовый день проката, 1 января, собрал свыше 225 млн рублей. Об этом со ссылкой на данные ЕАИС сообщает ТАСС.

В день премьеры фильма зрители купили билеты на 225 120 398 рублей. По данным портала kinobusiness.com, это новый рекорд сборов 1 января и второй результат сборов за один день за всю историю для отечественного кино. Вчера на сеансах в среднем было по 78 человек и это тоже рекорд для 1 января.

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова и Фёдор Добронравов. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.