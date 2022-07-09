732 млн рублей планируют направить на покупку новых трамвае в Барнауле

Минтранс Алтайского края планирует приобрести для Барнаула 12 трамваев на сумму в 732 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что вагоны должны быть оборудованы местами для инвалидов, видеокамерами в салоне, видеорегистраторами, а также с «системой контроля и поддержания работоспособности водителей».

Прибыть в Барнаул они должны до 15 ноября.

Трамваи будут не ранее 2022 года выпуска, с гарантийным сроком эксплуатации 12 месяцев или 100 тысяч километров с момента подписания документа.

Ранее сообщалось, что власти Алтайского края направят на обновление общественного электрического транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске один миллиард рублей. Решение о выделении средств принято с учётом высокого износа подвижного состава ещё в начале февраля 2022 года.