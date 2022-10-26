98 мобилизованных и добровольцев уехали из Бийска в Оренбургскую область
Проводить мужчин пришли родственники, представители администрации Бийска и батюшка
26 октября 2022, 09:19, Илья Звягинцев
98 мобилизованных и добровольцев отправились из Бийска в Оренбургскую область 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Мужчины отправились в мотострелковую военную часть Оренбургской области.
Проводить их пришли родственники и близкие люди. Также с напутственными словами для них выступили представители городской администрации, Бийского и Солтонского районов.
Желающих перед посадкой в автобус благословлял отец Дмитрий.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщина пытается вернуть в семью мобилизованного многодетного отца.
Комментарии
Новости партнеров