98 мобилизованных и добровольцев уехали из Бийска в Оренбургскую область

98 мобилизованных и добровольцев отправились из Бийска в Оренбургскую область 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мужчины отправились в мотострелковую военную часть Оренбургской области.

Проводить их пришли родственники и близкие люди. Также с напутственными словами для них выступили представители городской администрации, Бийского и Солтонского районов.

Желающих перед посадкой в автобус благословлял отец Дмитрий.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщина пытается вернуть в семью мобилизованного многодетного отца.