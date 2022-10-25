Многодетная мать в Алтайском крае пытается вернуть домой мобилизованного мужа

Жительница Алайского края Дарьи Криворучко, воспитывающая четырех детей, пытается вернуть домой мобилизованного мужа. Об этом сообщают

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В конце сентября муж женщины Вадим получил получил повестку и отправился под Омск. Женщина обращалась в разные инстанции, чтобы вернуть мужа домой, но получила отказ. Причина в том, что из четверых детей семьи родными являются только двое.

«Ещё 28 сентября, когда муж прибыл в военный комиссариат, он сообщил, что воспитывает четверых детей. Но ему сказали: те, что вписаны в паспорт, считаются, а всё остальное их не интересует. Я обращалась в прокуратуры Камня-на-Оби, Омского гарнизона, Барнаульского гарнизона, в Генпрокуратуру, в Главную военную прокуратуру края, к депутатам Госдумы, но моя жалоба ходит по кругу, её перенаправляют туда-сюда. Также я обращалась в интернет-приёмную губернатора края, мне очень быстро оттуда перезвонили, сказали приехать в управление соцзащиты Барнаула», — рассказала женщина.

Вадим получил справку о том, что он является многодетным отцом, но рассматривать ее никто не стал. Мужчина написал рапорт с просьбой вернуть его домой, но прошение пока не рассмотрено.

Женщина переживает, что ее супруга отправят в зону проведения СВО до того, как он получит отсрочку.