Многодетная мать в Алтайском крае пытается вернуть домой мобилизованного мужа
Сам мужчина также написал рапорт, чтобы его вернули домой, но его прошение еще не рассмотрено
Жительница Алайского края Дарьи Криворучко, воспитывающая четырех детей, пытается вернуть домой мобилизованного мужа. Об этом сообщают
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В конце сентября муж женщины Вадим получил получил повестку и отправился под Омск. Женщина обращалась в разные инстанции, чтобы вернуть мужа домой, но получила отказ. Причина в том, что из четверых детей семьи родными являются только двое.
«Ещё 28 сентября, когда муж прибыл в военный комиссариат, он сообщил, что воспитывает четверых детей. Но ему сказали: те, что вписаны в паспорт, считаются, а всё остальное их не интересует. Я обращалась в прокуратуры Камня-на-Оби, Омского гарнизона, Барнаульского гарнизона, в Генпрокуратуру, в Главную военную прокуратуру края, к депутатам Госдумы, но моя жалоба ходит по кругу, её перенаправляют туда-сюда. Также я обращалась в интернет-приёмную губернатора края, мне очень быстро оттуда перезвонили, сказали приехать в управление соцзащиты Барнаула», — рассказала женщина.
Вадим получил справку о том, что он является многодетным отцом, но рассматривать ее никто не стал. Мужчина написал рапорт с просьбой вернуть его домой, но прошение пока не рассмотрено.
Женщина переживает, что ее супруга отправят в зону проведения СВО до того, как он получит отсрочку.