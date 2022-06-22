Акция «Свеча памяти» прошла в Барнауле 21 июня

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Вечером 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, у Мемориала Славы в Барнауле состоялась акция «Свеча памяти». Её участники зажгли тысячи свечей и возложили цветы в память о павших героях Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отдать дань уважения пришли не только жители и гости города, но и ряд алтайских чиновников: председатель АКЗС Александр Романенко, барнаульский градоначальник Вячеслав Франк, зампреды краевого правительства Виталий Снесарь и Игорь Степаненко, руководители ряда ведомств и другие.

Также у Мемориала Славы прошла Международная акция «Огненные картины войны». С помощью зажжённых свечей волонтёры создали изображение памятника «Алёша» в Пловдиве.

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

22 июня в Барнауле пройдут памятные мероприятия, посвящённые 81-летию начала Великой Отечественной войны. В этот день будут приспущены государственные флаги, люди почтут память погибших за Родину.