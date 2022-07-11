Актриса Олеся Судзиловская пожаловалась на туристов, которые оставляют мусор на берегу Катуни

Актриса Олеся Судзиловская, которая приехала отдохнуть в Республику Алтай, посетовала на туристов, которые загрязняют берега. Пост она опубликовала в своих социальных сетях.

Актриса показала оставленные людьми остатки костров, в которые люди накидывают мусор. Все это располагается прямо на берегу реки.

Она также поговорила с местным жителем о том, как туристы влияют на экологию в регионе. По словам мужчины, с увеличением туристического потока в регионе сильно ухудшилась обстановка.

Он рассказал о том, что неподалеку от берегов строятся базы отдыха, а недобросовестные владельцы могут сбрасывать отходы прямо в реку.

По словам местного жителя, за соблюдением экологических норм никто не следит.

Ранее Судзиловская показывала подписчикам красоты Алтая и еду, которой кормят туристов в отелях.