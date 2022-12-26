Алтай оказался в числе отстающих в итоговом рейтинге регионов России

Алтайский край получил баллов в два раза меньше, чем Москва

26 декабря 2022, 13:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Республика Алтай заняла 81 место из 85 в итоговом рейтинге регионов России за 2022 год, а Алтайский край оказался на 61 строчке, сообщает РИА «Новости».

«Итоговая таблица составлена на основании показателей всех ключевых рейтингов, подготовленных в 2022 году: по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, приверженности населения здоровому образу жизни», — отмечает агентство.

«Итоговый рейтинговый балл Республики Алтай — 26,448 балла (при возможном диапазоне от 1 до 100). Алтайский край — 43,244», — определили аналитики.

Лидерами итогового рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург, получившие 83,6 и 81,7 балл соответственно.

Последние места заняли северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы — Тыва (21,4 балл), Еврейская автономная область (22,8) и Ингушетия (23,5).