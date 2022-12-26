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Алтай оказался в числе отстающих в итоговом рейтинге регионов России

Алтайский край получил баллов в два раза меньше, чем Москва

26 декабря 2022, 13:02, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Республика Алтай заняла 81 место из 85 в итоговом рейтинге регионов России за 2022 год, а Алтайский край оказался на 61 строчке, сообщает РИА «Новости».

«Итоговая таблица составлена на основании показателей всех ключевых рейтингов, подготовленных в 2022 году: по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, приверженности населения здоровому образу жизни», — отмечает агентство.

«Итоговый рейтинговый балл Республики Алтай — 26,448 балла (при возможном диапазоне от 1 до 100). Алтайский край — 43,244», — определили аналитики.

Лидерами итогового рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург, получившие 83,6 и 81,7 балл соответственно.

Последние места заняли северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы — Тыва (21,4 балл), Еврейская автономная область (22,8) и Ингушетия (23,5).

Комментарии 6

  • Ну, если они учитывали критерий «приверженность населения к ЗОЖ» то тогда ни республике, ни краю ловить нечего) особенно республике - там каждый второй на стакане, а каждый первый на пробке) А если серьезно, то я не понимаю как Томенко отчитывается Путину о проделанной работе, когда Алтайский край - последний регион в СФО по доходам населения… Как после этого тебя в губернаторах ещё держат, ты же просто профнепригоден…
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Край - дно ! Город - днище ! А вот губернатор с мэром молодцы! С наступающим !
    26 декабря, Гость   Ответить
  • При всём при том, что информация по мере движения наверх искажается. Так что всё ещё хуже.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Было, и будет всегда так....Лидер Москва, ну а кто же еще?)
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Кто бы сомневался. Мы в первой десятке с заду ))) Потому как жизнь у нас, сами знаете полная ж...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • ожидаемо. тут и деньги перечислят как отстающим
    26 декабря, Гость   Ответить
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