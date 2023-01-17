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Алтай заморозит и завалит снегом в начале весны 2023 года

Воздух будет остывать до показателей существенно ниже среднестатистической нормы для первого месяца весны

17 января 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Ужасная погода в начале весны 2023 года ожидает жителей Сибири, пишет "Свободная пресса".

"По прогнозу синоптиков, на Алтае, в Кузбассе, Новосибирской, Иркутской, Томской, Омской областях воздух будет остывать до показателей существенно ниже среднестатистической нормы для первого месяца весны", – отмечает издание.

Рекордное количество снега выпадет на старте весны в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Впрочем, на юге Сибири осадков может выпасть существенно меньше обычного.

 

Комментарии 10

  • Мы все умрём!
    17 января, Гость   Ответить
  • Не все, кто то впадёт в спячку ))) !
    17 января, Гость   Ответить
  • Нормальная для Сибири погода. Что за истерики.
    17 января, Гость   Ответить
  • нервные изнеженки все стали, реально всегда такая зима была, в юности моей вообще 30-35 по полмесяца был дубак
    17 января, Гость   Ответить
  • Мы все умрём! - да блин когда уже???
    17 января, Гость   Ответить
  • Вообще непонятно, о чём речь идёт. Сегодня у нас едва стартовала вторая половина января, а досужие синоптики толкуют о первом месяце весны, то есть о марте. Короче говоря, "ниачём". Тут смотрю погоду на завтра, чтобы правильно смазать лыжи, так наш метеоцентр даёт один прогноз, ГИСметео немного отличается, Foreca пишет третий. При этом наверняка они пользуются одними и теми же данными, только вот интерпретируют их по-разному, исходя из разных компьютерных программ. И это завтрашний прогноз, чего уж говорить о том, что будет весной. Движение воздушных масс в принципе непредсказуемо, поэтому пусть лучше погадают на внутренностях животных. Говорят, прежде шаманы по ним здорово погоду предсказывали.
    17 января, Гость   Ответить
  • Объявление в хрущёвском доме: "Уважаемые жильцы, не создавайте угрозу обрушения снега и сосулек (особенно "уважаемые" те кто нарушает внешнюю архитектуру дома, застекляет открытые балконы и монтирует к балконным плитам соседей козырьки-водостоки) своевременно скидывайте снег со своих окон и, из уважения к соседям, с их самодельных лоджий. Жильцы самых верхних этажей, установившие крыши над балконами, следите за снежными отложениями, заказывайте проф-рабочим услугу очистки или демонтируйте самовольные надстройки, не рискуйте жизнью дворников и прохожих, вы будете отвечать за несчастный случай" - председатель ТСЖ.
    17 января, Гость   Ответить
  • В Сибири живём, где 3 месяца холодно, остальные совсем.
    17 января, Гость   Ответить
  • погода в кемеровской области сошла с ума .как будто наступил ссудный день
    18 января, Гость   Ответить
  • Такой бред написан. Сам себе противоречащий. И источник. Это что за цирковое обозрение?
    19 января, Гость   Ответить
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