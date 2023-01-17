Алтай заморозит и завалит снегом в начале весны 2023 года
Воздух будет остывать до показателей существенно ниже среднестатистической нормы для первого месяца весны
17 января 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
Ужасная погода в начале весны 2023 года ожидает жителей Сибири, пишет "Свободная пресса".
"По прогнозу синоптиков, на Алтае, в Кузбассе, Новосибирской, Иркутской, Томской, Омской областях воздух будет остывать до показателей существенно ниже среднестатистической нормы для первого месяца весны", – отмечает издание.
Рекордное количество снега выпадет на старте весны в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Впрочем, на юге Сибири осадков может выпасть существенно меньше обычного.
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