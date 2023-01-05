Бураноул. Фоторепортаж из столицы Алтайского края, которую беспощадно заметает снегом

Раз уж барнаульцы отсыпаются на новогодних каникулах, природа решила укрыть их снежным одеялом

05 января 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае продолжает бушевать непогода. С 3 января в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега, сильных порывов ветра, метелей и гололёда. Не обошли неблагоприятные погодные условия стороной и краевую столицу. Барнаульские улицы заметает снегом.

Дорожники рекомендуют не отправляться в такую погоду в дальние поездки без лишней необходимости. Мы же рекомендуем по возможности вообще не выходить из дома. Лучше просто наслаждайтесь отдыхом, а за красивой метелью наблюдайте в окно. Ну или в нашем фоторепортаже: журналисты amic.ru уже прогулялись по заметённому Барнаулу и сфотографировали всё за вас.















































































































Фото: Андрей Никитин, Елена Лепезина, Екатерина Смолихина