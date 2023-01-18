НОВОСТИОбщество

Алтайская блогерша посоветовала недовольным ценой на дрова самим пойти за ними в лес

Напомним, в крае стоимость одного кубометра дров за 2022 год выросла на 41,2%

18 января 2023, 12:26, ИА Амител

Фото: vk.com/id586872156
Фото: vk.com/id586872156

Блогерша из Алтайского края Александра Ткаченко на своей странице во "ВКонтакте" рассказала, что можно сделать, чтобы не платить большие деньги за дрова.

"Некоторые СМИ гудят о том, что в регионе адовый рост стоимости дров аж до 40%. И у нас тут, в Алтайском крае, ситуация страшнее, чем в аду, и тем более хуже, чем во всей Сибири-матушке. <...> Почему-то эти СМИ забывают, что наш регион единственный в РФ, где жители могут заготовить дрова сами (до 8 кубометров в год), и цена 500 рублей за "куб", которая не меняется уже третий год. Почему те, кто любит писать о поднятии цен, об этом молчат? Безусловно, многие предпочитают, чтобы привезли готовенькое, аккуратно нарезанное домой, и тут подключаются товарно-рыночные товарищи, которые готовы всё сделать и поставить цену "от себя". Ну и кто тогда задаёт эту цену, простите? Сами же и задаём", – подчеркнула Александра.

В комментариях блогершу спросили, "где одинокой пожилой женщине взять лошадь и силы на заготовку дров, а не пожилой работающей – время и силы". Александра ответила: "Где и как взять, вам выбирать".

Напомним, согласно данным региональных органов статистики, в Алтайском крае стоимость одного кубометра дров за 2022 год выросла на 41,2% – до 2818 рублей. Для сравнения: в Кемеровской области – 1121 рубль.

Ранее amic.ru рассказал, почему на Алтае очень дорогие дрова и как их купить дешевле.

Комментарии 29

  • Эта блогерша тяжелее не держала!Такая умная !Все такие дураки.Как же мы без таких блогеров!
    18 января, Гость   Ответить
  • Умница. Сейчас ей возмущенный миллион земляков напишет, и норм)
    18 января, Гость   Ответить
  • Ну так-то правильно она говорит, что хреново то, если СМИ не пишут о том, что можно 8 кубометров дров в год заготовить по 500 р. Я вот не знал этого. Где заготовить мои 8 кубометров? У кого дальше узнавать? СМИ, пишите.
    18 января, Гость   Ответить
  • Нет, чтобы в проблеме попытаться разобраться. Просто на людей ушат грязи вылила этот блогер. Вопрос в том, почему никто не повлияет на продавцов дров, котрые установили завышенную цену и держат ее. Почему в кузбассе торговцы дровами оценивают свою работу в два раза дешевле. Да потому что в нашем крае пофигу власти на это.
    18 января, Гость   Ответить
  • Уже можно самостоятельно в лесу дрова заготавливать? И на себе тащить до дому.
    18 января, Гость   Ответить
  • Простите, а на кой орган мне мнение какой то пустоголовой блогерши? Амик, вы это так её раскручиваете?
    18 января, Гость   Ответить
  • Где заготовить мои 8 кубометров?" В Сиблаге они тебя ждут.
    18 января, Гость   Ответить
  • Баба тоже человек...
    18 января, Гость   Ответить
  • ну да, иногда пишут о ребятах которые срубили..
    18 января, Гость   Ответить
  • У этой барышни мозгов от рождения не было.
    18 января, Гость   Ответить
  • Так попробуй выпиши эти 8 кубов. Тебе их на краю арендованного участка выдадут, куда волки то ходить боятся, да на лыжах только и пройти можно! На бумаге гладко - а по факту взятка, кумовство и подкуп, именно поэтому подключили газ. С лесной мафией бороться бесплезно, она самоуничтожиться сама, от завышенных цен.
    18 января, Гость   Ответить
  • Я против, такой, давать гордое название "баба"
    18 января, Гость   Ответить
  • Что эта безмозглая блогерша может знать о дровах вообще..
    18 января, Гость   Ответить
  • Этой чебурашке топор и в лес, дрова рубить.
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, Есть закон!Но по закону тебе выделят деляну,там где Макар телят не пас!Ты не имеешь прво,просто так пойти и нарубить дрова.Есть лесничий,который тебе выделит твой участок!
    18 января, Гость   Ответить
  • блогерша может знать о дровах вообщеь = ну она сама бревно
    18 января, Гость   Ответить
  • недолюбили ее что ли, о дровах пошла писать
    18 января, Гость   Ответить
  • Как может баба разбираться, в вопросах заготовки дров? Элементарно! Если баба - бревно.
    18 января, Гость   Ответить
  • Еслиб было можно заготовить... Валежник и то не разрешают собрать... Говорят место под заготовку льготных дров дают там куда на вездеходе не проехать(
    18 января, Гость   Ответить
  • Дрова - они маркиза Карабаса.
    18 января, Гость   Ответить
  • Надеюсь ей в ВК накидали в панамку.
    18 января, Гость   Ответить
  • логерша может знать о дровах вообщеь = ну она сама бревно// ++++++++зачет))
    18 января, Гость   Ответить
  • Была бы блогерша в зоне СВО чем то полезна
    18 января, Гость   Ответить
  • Мало того дрова. Еще пиломатериал каждому россиянину положен для строительства своего дома или хоз блока. Блогер в ЮПУПе сделал эксперимент - прошел круговерть и получил этот бесплатный пилмат который в итоге оказался все равно платным и был им получен ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА с начала телодвижений. Смотрите на ЮПУПе - "Бесплатный лес от государства".
    18 января, Гость   Ответить
  • А ну как проведи стрим так сказать мастер класс ,как заготовить 8 куб! В лесу или в защитной полосе,с топором,а мы посмотрим стоимчик,как ты заготавливает эти кубы.Или слабо?!
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, Где тебе леспромхоз делянку выделит. А это не у тебя за огородом,а километров 30-100 от твоей печки,зависит от места проживания.Заплатишь 500 р за куб,спилишь,вытащищь на своём горбу из лесной чащи,обрубленные сучья соберёшь в бурты,наймёшь транспорт для вывоза... В общем,прикидывай, почём встанут дровишки!
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, Нет, край газофицирован, пора перейти в 21 век, вес мир газом пользуются. Однако!
    18 января, Гость   Ответить
  • Желательно бы узнать экспертное мнение блоггерши по проблеме бесплатной догазификации.
    19 января, Гость   Ответить
  • Она вам всем сопли утерла, утырки дешевые)
    19 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров