Алтайская блогерша посоветовала недовольным ценой на дрова самим пойти за ними в лес

Напомним, в крае стоимость одного кубометра дров за 2022 год выросла на 41,2%

18 января 2023, 12:26, ИА Амител

Фото: vk.com/id586872156

Блогерша из Алтайского края Александра Ткаченко на своей странице во "ВКонтакте" рассказала, что можно сделать, чтобы не платить большие деньги за дрова.

"Некоторые СМИ гудят о том, что в регионе адовый рост стоимости дров аж до 40%. И у нас тут, в Алтайском крае, ситуация страшнее, чем в аду, и тем более хуже, чем во всей Сибири-матушке. <...> Почему-то эти СМИ забывают, что наш регион единственный в РФ, где жители могут заготовить дрова сами (до 8 кубометров в год), и цена 500 рублей за "куб", которая не меняется уже третий год. Почему те, кто любит писать о поднятии цен, об этом молчат? Безусловно, многие предпочитают, чтобы привезли готовенькое, аккуратно нарезанное домой, и тут подключаются товарно-рыночные товарищи, которые готовы всё сделать и поставить цену "от себя". Ну и кто тогда задаёт эту цену, простите? Сами же и задаём", – подчеркнула Александра.

В комментариях блогершу спросили, "где одинокой пожилой женщине взять лошадь и силы на заготовку дров, а не пожилой работающей – время и силы". Александра ответила: "Где и как взять, вам выбирать".

Напомним, согласно данным региональных органов статистики, в Алтайском крае стоимость одного кубометра дров за 2022 год выросла на 41,2% – до 2818 рублей. Для сравнения: в Кемеровской области – 1121 рубль.

Ранее amic.ru рассказал, почему на Алтае очень дорогие дрова и как их купить дешевле.