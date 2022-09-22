Почему на Алтае очень дорогие дрова и как их купить дешевле

По информации Росстата, цены на дрова в Алтайском крае на третьем месте по дороговизне в стране — 2,91 тыс. рублей за кубометр. Больше это биотопливо стоит только в Калининградской области (3,03 тыс. рублей) и в Севастополе (3,31 тыс. рублей).

После появления этих данных краевое Министерство природы рассказало, из чего складывается цена на дрова.

Сколько жители Алтайского края сжигают дров?

В ведомстве отмечают, что в нашем регионе, где проживает порядка 2,226 млн человек, более 400 тыс. домовладений с печным отоплением. Ежегодно живущие в таких домах люди сжигают 1,7 млн кубометров дров (посчитано именно топливо из древесины, без учёта угля и другого топлива).

На заготовку дров выделяется каждый год 35% расчётной лесосеки: из 6 млн «кубов» на дрова можно спилить 2,1 млн. То есть дров у нас в крае даже с избытком.

Почему дрова на Алтае так дороги?

По мнению министерства, стоимость колотых дров для населения «напрямую зависит от политики частных компаний». Ведь именно частники устанавливают такие расценки, обосновывая их затратами.

Министерство указывает, что дорогими дрова становятся уже колотыми и с доставкой. Но есть и другие варианты получения топлива.

Как получить дрова дешевле с помощью государства?

В Алтайском крае действует закон 87-ЗС, по которому жители региона могут подать заявление в орган местного самоуправления о том, что они нуждаются в дровах, и получить древесину для этого по более низкой стоимости.

В этом году таких заявок поступило всего на 180 тыс. кубометров (это чуть больше 1/10 от общей краевой потребности).

Получается, что 9/10 хозяев домов с печным отоплением предпочитают покупать дорогие колотые дрова с доставкой.

Почему люди предпочитают переплачивать частникам?

Министерство природы запросило данные в администрации районов. Из муниципалитетов сообщили, что местные жители не горят желанием связываться с приобретением дешёвой древесины, так как считают это дело хлопотным.

Получить таким образом дрова может каждый по заявлению. Но дальше начинаются проблемы: придётся договориться и оплатить услуги заготовки, доставки, распиловки на дрова. Все эти процессы требуют дополнительных затрат и времени.

Три способа приобретения дров в Алтайском крае

Первый способ. По местному закону 87-ЗС надо написать заявление, дождаться очереди и получить льготную древесину, заготовленную у арендатора лесного участка, по цене 500 рублей за кубометр (без НДС).

Если заготавливать льготную древесину по краевому закону для дров самостоятельно на участке, который определит лесничество, один «куб» обойдётся уже приблизительно в 50 рублей.

Однако транспортировать, распиливать и колоть заготовленные арендаторами или собственноручно дрова придётся самостоятельно.

Так что если учесть все дополнительные трудозатраты, стоимость такого топлива будет выше.

Второй способ. Можно купить древесину для дров у арендаторов лесных участков на месте и при этом не применять краевой закон 87-ЗС. Тут тоже придётся ехать за ними и везти к себе самостоятельно. А дома распиливать и колоть.

Это быстрее, чем в первом способе, но дороже. В среднем кубический метр обойдётся в 1,35 тыс. рублей, сообщили в министерстве.

Третий способ. Колотые дрова с доставкой в крае, сообщает Минприроды, продают в 2022 году в среднем по цене 3 тыс. рублей за кубометр. Год назад цена была на 19% меньше.

Машина колотых дров объёмом четыре «куба» с доставкой в некоторых районах края выросла в цене по сравнению с прошлым годом с 10 683 до 12 913 рублей.

Этот способ самый дорогой, но самый быстрый и удобный. И получается, что жители края выбирают не первый, дешёвый, но хлопотный, а второй и третий.

Для сравнения: по данным Росстата, в среднем по России в августе 2022 года кубометр дров стоил 1,76 тыс. рублей — на 19% больше, чем годом ранее (1,48 тыс. рублей).