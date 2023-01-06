Алтайская полиция рассказала о новом способе мошенничества на новогодних праздниках

Теперь мошенники рассылают вредоносные ссылки вместе с новогодними открытками

06 января 2023, 17:55, ИА Амител

Мошенничество

В Алтайском крае появился новый вид мошенничества — теперь преступники отправляют мерцающие новогодние или рождественские открытки в социальных сетях и присылают вместе с ними вредоносные ссылки, которые маскируют под выгодное предложение или полезную информацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Переход по таким ссылкам грозит потерей личных данных. В итоге преступники могут взломать соцсети и обирать друзей жертвы, прося в долг от её имени, шантажировать или получить доступ к банковским счетам. Сотрудники полиции призывают граждан оставаться бдительными, не поддаваться панике, не совершать поспешных действий», — предупреждают полицейские.

Кроме того, в алтайском МВД напоминают, что мошенники продолжают использовать и старые методы обмана — например, звонят человеку, говорят, что его родственник попал в ДТП (или другую нештатную ситуацию), виновен и должен отдать деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. 5 января 87-летняя жительница Тальменского района так лишились 55 тысяч рублей, сообщили в МВД.

Напомним, что в ноябре 2022 года мошенники обманули мобилизованного из Алтайского края, пока тот был в учебном центре Омска. Аферисты «повесили» на него миллионный кредит и лишили личных сбережений.