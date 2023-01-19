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Жители Алтая стали чаще просить помощи на оплату ЖКУ после роста тарифов

Глава Минсоцзащиты Наталья Оськина отметила, что помощь положена людям с невысокими доходами

19 января 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае число людей, которые получают субсидии на оплату ЖКУ, выросло на 9%. Об этом во время прямого эфира рассказала глава Минсоцзащиты региона Наталья Оськина.

"Что касается получателей субсидии, мы темп роста наблюдаем и надеемся, что после нашего эфира количество получателей субсидии увеличится, потому что люди всё-таки осознают, что это работающая мера поддержки и стоит ею воспользоваться, а не тратить свои силы и энергию на обсуждение того, что всё это не работает", – сказала Оськина в эфире.

Она добавила, что помощь предоставляется людям с низким уровнем дохода. Всего в регионе субсидии предназначены примерно для 89 тысяч человек, а для 60% получателей размер выплат почти полностью покрывает затраты на оплату ЖКУ.

Оськина отметила, что выросло в регионе и число получателей компенсации, которая положена тем, кому поставщики услуг подняли стоимость выше установленного муниципальными властями индекса.

Ранее сообщалось, что Госдума на заседании в среду, 18 января, отклонила законопроект, предлагающий установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей.

 

Комментарии 5

  • просить помощь и милостыню вот удел нашего нищего брата
    19 января, Гость   Ответить
  • ВСЁ ТАК ТУМАННО - НИКТО НЕ ГОВОРИТ - ПРИ КАКИХ ДОХОДАХ/РАСХОДАХ МОЖНО ПРЕТЕНДОВАТЬ НА СУБСИДИЮ, НО ВЫКАТЫВАЮТ УСЛОВИЯ ДЛЯ СБОРА ДОКУМЕНТОВ....................В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕНСИОНЕРАМ ВМЕНЯЮТ ДОКУМЕНТ "СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА" - ВСЁ НАЦЕЛЕНО НА ТО, ЧТОБ ПОБОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ОТСЕЯЛОСЬ ЕЩЕ НА ПЕРВЫХ ЭТАПАХ СБОРА ДОКУМЕНТОВ!!!
    19 января, Гость   Ответить
  • "потому что люди всё-таки осознают, что это работающая мера поддержки и стоит ею воспользоваться, а не тратить свои силы и энергию на обсуждение того, что всё это не работает". Ну так вы как Министр настройте работу так, чтобы люди знали о мерах поддержки и как ими пользоваться, а не тратьте силы и энергию на красивое оправдание и пустословие.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, в каком управлении у вас запросили? Если от доходов семьи 18прцентов уходит на оплату жку, то есть смысл подавать. Сейчас пакет документов минимизирован
    20 января, Гость   Ответить
  • А почему это министерство за которое мы платим наши налоги должно ещё что то требовать. Они сами должны искать того кому положена компенсация и предоставлять. Иначе зачем эти нахлебники вообще нужны?
    22 января, Гость   Ответить
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