Жители Алтая стали чаще просить помощи на оплату ЖКУ после роста тарифов

Глава Минсоцзащиты Наталья Оськина отметила, что помощь положена людям с невысокими доходами

19 января 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае число людей, которые получают субсидии на оплату ЖКУ, выросло на 9%. Об этом во время прямого эфира рассказала глава Минсоцзащиты региона Наталья Оськина.

"Что касается получателей субсидии, мы темп роста наблюдаем и надеемся, что после нашего эфира количество получателей субсидии увеличится, потому что люди всё-таки осознают, что это работающая мера поддержки и стоит ею воспользоваться, а не тратить свои силы и энергию на обсуждение того, что всё это не работает", – сказала Оськина в эфире.

Она добавила, что помощь предоставляется людям с низким уровнем дохода. Всего в регионе субсидии предназначены примерно для 89 тысяч человек, а для 60% получателей размер выплат почти полностью покрывает затраты на оплату ЖКУ.

Оськина отметила, что выросло в регионе и число получателей компенсации, которая положена тем, кому поставщики услуг подняли стоимость выше установленного муниципальными властями индекса.

Ранее сообщалось, что Госдума на заседании в среду, 18 января, отклонила законопроект, предлагающий установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей.