Все алтайские ветераны ВОВ прошли медицинское обследование

Все ветераны Великой Отечественной войны в Алтайском крае прошли диспансеризацию. Об этом сообщают в Минздраве.

Медицинские работники ежегодно проводят диспансеризацию инвалидов, ветеранов, вдов и вдовцов умерших инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Всех ветеранов осмотрели за первые три месяца 2022 года. Большинство из них медики посетили на дому, ещё часть ветеранов прошли осмотр в поликлиниках. Некоторые — в стационарах края.

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В Минздраве рассказали, что каждую неделю в регионе проходит мониторинг выписанных ветеранам лекарственных рецептов. С января по март 2022 года ветеранам выдали лекарств почти на 336 тыс. рублей, обеспечен 431 рецепт. Маломобильным одиноким гражданам медики, сотрудники аптек и соцслужб доставили лекарственные препараты на сумму 208 тыс. рублей, обеспечено 267 рецептов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что жизненно необходимых лекарств в России достаточно, их дефицита не ожидается. Она подчеркнула, что российское правительство ведёт постоянный мониторинг их наличия.