Алтайские мобилизованные почти не посещают столовую: едят «гуманитарку» или ходят в кафе и магазины

Семьи мобилизованных из Алтайского края рассказывают, что их родственники стараются не питаться в учебном лагере, сообщает «Бийский рабочий».

При этом никаких проблем с питанием нет, но посещаемость столовой крайне низка.

«Кто как желает. Никаких проблем дойти до столовой не существует. Сами готовят исключительно из своего желания. Столовую рекомендую. Макароны с тушёнкой. Завтрак — просто сытно. В столовых чисто, аккуратно, тепло», — отметили в Telegram-канале «Алтайский край. Вместе!».

Супруга одного из мобилизованных рассказала, что на складе с гуманитарной помощью можно брать любые продукты, а когда все в полях на учениях, то им прям туда привозят обед.

Главная проблема: не всем столовская еда приходится по вкусу, потому что многие привыкли к домашней пище. Некоторые жалуются, что еда в столовой «похожа на пенопласт».

Как уточняет издание, мобилизованные разделились на три группы: те, кто ходит в столовую постоянно, кто не ходит и готовит сам, а также те, кто питается продуктами из магазина и в кафе.

Ранее amic.ru рассказал, как и откуда бесплатно отправить посылки мобилизованным из Алтайского края.