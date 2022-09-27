Алтайские общественники помогли добиться отсрочки для отца-одиночки

Алтайские общественники помогли добиться отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации для отца-одиночки. Об этом сообщили в региональном ОНФ.

В организацию обратился руководитель одного из предприятий, на котором работает мужчина, воспитывающий двоих детей после смерти супруги.

«Совместно с ним проработали вопрос. В 16:00 состоялась личная встреча руководителя с военкомом Ленинского района города Барнаула. После детального разговора с предоставлением всех документов, военком написал основание для отсрочки мобилизации на обратной стороне повестки», — рассказали общественники.

Отмечается, что только в первой половине дня 26 сентября в ОНФ поступило более 100 обращений по поводу частичной мобилизации. Людей интересует конкретная информация, а некоторые задают вопросы, связанные с возможными нарушениями.

Ранее Минцифры официально опубликовало список специальностей, для которых положена отсрочка от частичной мобилизации. Получить её смогут сотрудники аккредитованных организаций, которые имеют высшее образование по указанной специальности.