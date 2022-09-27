Алтайские общественники помогли добиться отсрочки для отца-одиночки

Мужчина один воспитывает двоих детей после смерти жены

27 сентября 2022, 09:35, Илья Звягинцев

Алтайские общественники помогли добиться отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации для отца-одиночки. Об этом сообщили в региональном ОНФ.

В организацию обратился руководитель одного из предприятий, на котором работает мужчина, воспитывающий двоих детей после смерти супруги.

«Совместно с ним проработали вопрос. В 16:00 состоялась личная встреча руководителя с военкомом Ленинского района города Барнаула. После детального разговора с предоставлением всех документов, военком написал основание для отсрочки мобилизации на обратной стороне повестки», — рассказали общественники.

Отмечается, что только в первой половине дня 26 сентября в ОНФ поступило более 100 обращений по поводу частичной мобилизации. Людей интересует конкретная информация, а некоторые задают вопросы, связанные с возможными нарушениями.

Ранее Минцифры официально опубликовало список специальностей, для которых положена отсрочка от частичной мобилизации. Получить её смогут сотрудники аккредитованных организаций, которые имеют высшее образование по указанной специальности.

Минцифры опубликовало список специальностей, которым рекомендована отсрочка от призыва

Минцифры опубликовало список специальностей, которым рекомендована отсрочка от призыва

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