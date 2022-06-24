Алтайские парламентарии обратились в Госдуму с просьбой ужесточить закон против бездомных собак

На июньской сессии АКЗС депутаты поддержали инициативу по обращению в Госдуму, чтобы она внесла поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Речь в частности идёт о том, чтобы одобрить умерщвление бродячих собак, которые несут угрозу для человека.

Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов рассказал, что реализация действующего федерального закона «Об ответственном обращении с животными» показала неэффективность метода, заключающегося в отлове, стерилизации, вакцинации и выпуске на волю. Возвращённые на улицы после вакцинации и стерилизации собаки нередко продолжают создавать опасность, причиняют вред жизни и здоровью граждан, нападают на домашний скот и диких животных, отметил парламентарий.

Эта ситуация характерна не только для Алтайского края, но и для многих регионов страны, особенно в условиях отсутствия законодательных требований к владельцам домашних животных по их регистрации, содержанию и административной ответственности, считают краевые парламентарии.

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Законодатели Алтайского края предложили зафиксировать в законе возможность для человека обороняться от нападения животных, в частности — от собак. По статистике Минздрава Алтайского края, в 2021 году зафиксировано более 2000 травм и укусов, причинённых собаками.

Также депутаты посчитали необходимым расширить основания, при которых допускается применять крайние меры к содержащемуся в приюте животному. Речь идёт о проявлении клинических признаков бешенства либо немотивированной агрессии к человеку. Бешенство у животных неизменно приводит к летальному исходу, поэтому необходимо установить в федеральном законе норму, допускающую усыпление таких особей в приютах, считают депутаты АКЗС.

Сейчас собаки, которые проявляют немотивированную агрессию в отношении людей, согласно действующему закону, должны пожизненно содержаться в приютах. Краевые парламентарии предложили сократить этот срок до полугода. Если за это время не удастся найти хозяина, тогда животное будут усыплять.

«Только питание собаки в приюте обходится в 120 рублей в день, это в два раза больше, чем выделяется на еду для школьников. За 15 лет (это средний срок жизни собаки) это составит более 657 тысяч рублей за счёт бюджетных средств, грантовой поддержки, которая также выделяется за счёт бюджетных средств и, конечно, пожертвований. Строительство и содержание приютов для собак — это дорогое удовольствие, а краевой бюджет сегодня не настолько богат. У нас отремонтированы не все школы и детские сады, не решена проблема повышения зарплат в регионе», — подчеркнул Сергей Серов.

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Депутаты также предложили установить запрет на возврат отловленных бездомных собак после стерилизации и вакцинации на территории их прежнего места обитания, если это территории социальных объектов — детсады, школы, медорганизации, детские игровые площадки.

Предварительно законодательную инициативу алтайских депутатов поддержали другие регионы России и комиссия по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии Совета законодателей РФ. Также с аналогичными инициативами ранее выходили депутаты Астраханской области и Забайкальского края.

Сейчас в крае работает пять приютов для животных вместимостью до 300 особей каждый. «Программа по ответственному обращению с животными реализуется только за счёт краевых средств. Что касается строительства новых приютов, к чему нас призывает Госдума, наши обращения о выделении федеральных средств, надеюсь, будут услышаны», — отметил депутат АКЗС.

Напомним, в этом году депутаты Заксобрания увеличили финансирование полномочий муниципалитетов по отлову и содержанию животных с 16 до 25 млн рублей, а также дали возможность перераспределять средства в течение года.