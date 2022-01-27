"А зубы-то остаются". Краевые депутаты выступили за эвтаназию бездомных собак

Депутаты АКЗС считают необходимым увеличить в два раза финансирование работ по отлову бродячих собак, а также предусмотреть средства на строительство госприютов для животных. Ещё одна мера — эвтаназия бездомных собак, которые несут угрозу для окружающих. Об этом на январской сессии Заксобрания рассказал председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

“Будет решён вопрос об увеличении финансирования муниципалитетов по отлову собак. Мы просим увеличить сумму в два раза. До этого было 16 млн рублей, но все сошлись на том, что не хватает финансирования”, — сообщил Серов.

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Кроме того, по его словам, в крае недостаточно приютов для животных. “У нас пять приютов на 1200 голов и порядка 14 тысяч бродячих собак. Однозначно надо предусмотреть в бюджете средства на строительство государственных приютов, потому что по всей России они в основном частные”, — сказал он.

Серов отметил, что краевые парламентарии подготовили письма к алтайским депутатам Госдумы, в которых содержатся предложения по изменению федерального законодательства. В частности, они касаются эвтаназии животных, а также усиливают ответственность хозяев собак за выброшенных на улицу питомцев. “Необходимо применять эвтаназию. Для больных собак мы можем применять, а для агрессивных — нет. Надо этот пробел устранить. Кроме того, увеличить ответственность владельцев собак за то, что они их выкидывают на улицу. Для этого комитет уже внёс предложение в Госдуму, закон будет рассматриваться”, — сказал Серов.

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Вместе с тем депутат признал, что обращений с мест на бродячих собак и бездействие властей за последнее время очень много. “К нам обращаются и муниципалитеты, и сами жители в связи с ростом количества безнадзорных собак. Действительно, рост есть. Причина тому — крайнее несовершенство федерального законодательства об обращении с животными. Те собаки, которых мы сегодня ловим, уже проходили стерилизацию, но зубы-то у них остаются на месте. И они есть хотят. Ветеринарные участки, на которых мы проводим стерилизацию, надо подключить и к работе по эвтаназии”, — подчеркнул Серов.

Председатель АКЗС Александр Романенко уточнил, что при корректировке краевого бюджета на 2022 год финансирование госполномочий по отлову собак будет увеличено.