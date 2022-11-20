Алтайские власти прокомментировали видеоролик с жалобами военнослужащих

Власти Алтайского края прокомментировали опубликованный в социальных сетях видеоролик, где военнослужащие жалуются на предоставленные им условия. Видео появилось около двух недель назад.

«Выплаты в размере 100 тысяч рублей получили все военнослужащие и добровольцы из Алтайского края, данные на которых предоставлены военным комиссариатом. Минсоцзащиты региона просит сообщить достоверные сведения о тех, кто такие выплаты до сих пор не получил», — отметили в правительстве.

Также сообщается, что в ближайшее время представители от Алтайского края направятся в Оренбургскую область, где находятся военные из региона.

Напомним, что группа мобилизованных и добровольцев из Алтайского края записала видеообращение к губернатору Виктору Томенко с призывом разобраться с положенными по закону выплатами, экипировкой, обмундированием и организацией военной подготовки.